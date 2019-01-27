Venezüella'daki ABD'li diplomatlar ülkelerine döndü

ABD’nin Caracas’taki büyükelçiliğinde görevli diplomatik personelin bir kısmının ülkelerine geri döndüğü ve iki ülkenin karşılıklı olarak ticari ilişkilerin ve göçmenlerle ilgili işlemlerin yürütüleceği ofisleri açmak için 30 gün boyunca müzakere yürüteceği açıklandı.

© REUTERS / Kevin Lamarque Pompeo: Venezüella'da personelimizi tehlikeye atan kim olursa ona karşı harekete geçeriz

Venezüella Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Caracas Büyükelçiliği'nde görev yapan diplomatik personelin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tanıdığı 72 saatin sona erdiği 25 Ocak itibarıyla ülkeden ayrıldığı duyuruldu.

İki ülkenin, konsolosluk işlemleri ve ticari süreçler için her iki başkent, Caracas ve Washington'da karşılıklı olarak ofisler açmayı müzakere edecekleri ve bu sürenin de 30 günle sınırlandırıldığı kaydedildi.

© AFP 2018 / Yuri Cortez Maduro: Amerika halkına, bu darbeyi reddetmeleri için çağrıda bulunuyorum

Açıklamada, bu süreç tamamlanana kadar her iki büyükelçilikte bir kısım diplomatik personelin çalışmaya devam edeceği, söz konusu personelin, iki ülkenin bu ofisler konusunda bir anlaşmaya varamaması durumunda 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği vurgulandı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.