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15:37 27 Ocak 2019
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    Venezüella lideri Nicolas Maduro

    Maduro, Cüneyt Özdemir'e konuştu: Türk halkının ve Erdoğan'ın beraberliğine güveniyoruz

    © REUTERS / Manaure Quintero
    Güney Amerika
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    Cüneyt Özdemir'e konuşan Venezüella lideri Maduro, ABD'nin başlattığı siyasi krizde diyaloğa açık olduğunu, Trump ile bir gün bir araya gelmesinin imkansız olmadığını belirtti. Ancak darbe girişimine karşı koyacağını söyleyen Maduro, AB'yi de eleştirdi. Maduro ayrıca "Türk halkının ve Başkan Erdoğan’ın beraberliğine güveniyoruz" dedi.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © AFP 2018 / Yuri Cortez
    Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Darbeyi bozguna uğratacağız
    5N1K programının yapımcısı gazeteci Cüneyt Özdemir, başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkelerin kendisini artık devlet başkanı olarak tanımadığınu açıkladığı Venezüella lideri Nicolas Maduro'yla konuştu.

    Özdemir’in "Nasılsınız? Bugünlerde nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Maduro, "Kendimi çok motive hissediyorum. Vatanım için derin bir tutkum var. Venezüella adına demokrasimiz ve bağımsızlığımız adına tarihi bir savaştan geçiyoruz. Yaşananlarının tümünün Amerika ile bağlantısı var. Bize saldırıyorlar ve Venezüella'nın kendi arka bahçeleri olduğunu düşünüyorlar. İçimizde vatanımız için çok büyük bir sevgi var. Kurtarıcılarımız Simon Bolivar ve Hugo Chavez’e sonsuz bir saygı duyuyorum. Onların varlığı derimin altına işlemiş gibi. Bu sorunlarla başa çıkarken onlardan güç alıyorum" dedi. 

    Maduro, ülkesindeki durumu şöyle özetledi: "Venezüella süregelen saldırıların bir kurbanı. Son 20 yıl, Venezüella için bir devrimdi. Sosyal, kültürel ve politik devrimler Venezüella’yı özgürleştirdi ve değiştirdi. (Bill) Clinton yönetimini saymazsak; (George) Bush yönetimi, (Barack) Obama yönetiminin birinci ve ikinci dönemleri ve şimdi de aşırı uç fikirlere sahip olan (Donald) Trump yönetimi, Venezüella’yı hedef alıyor ve sosyal ve politik yaşamına zarar verilmek isteniyor. Chavez iyi bir saldırıyı atlattı ve bunun yanında daha birçok saldırı atlattı. Mesela 2002 Nisan’ında büyük bir darbe girişimi atlatıldı ve bu askeri gücün yanında halkın desteğiyle oldu.

    ​Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © REUTERS / Miraflores Palace
    Venezüella'daki seçimlerin galibi Maduro: Chavez'imin zaferi
    Chavez’in vefatından bu yana birçok saldırıyla karşı karşıyayız fakat Trump yönetimi başa geldiğinden beri bu daha da kötüleşti. Bu aşırı uç fikirlere sahip adam başa geldiğinden beri Amerika bize saldırıyor ve şimdi de bir darbe girişimi planladılar. Adı sanı bilinmeyen bir adamı yüzleri olması için zorladılar. Kendi kendine yemin etti ki bu yasalarımıza aykırı ve onu sözde başkan olmaya zorladılar. Amerikan haber ajansları ve Washington Post bu darbe girişimi emrini 22 Ocak’ta Bay (Geçici devlet başkanı olarak tanınan Juan) Guaido’ya bizzat Trump’ın verdiğini yazdılar. Bugün burada Bolivar Devrimi’ne karşı uzun zamandır planlanmış ve şimdi hayata geçirilen bir darbe girişimi var. Bugüne dek birçok zorluğu aştık. Ve şimdi bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız."

    Maduro'nun diğer yanıtları ise şu şekilde:

    Birçok farklı ülkeden destekçileriniz var. Bu destekçilerden biri de Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan. Bu darbe girişimi üzerine sizi ilk arayanlardan biri. Sayın Erdoğan sizi aradıktan sonra bir demeç verdi ve siz onu iki sene önce 15 Temmuz’da darbe girişimi üzerine aradığınızda çok şaşırdığını dile getirdi. Peki ya siz tüm bunların üzerine Sayın Erdoğan’ın sizi aramasına şaşırdınız mı?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © REUTERS / STRINGER
    Kalın: Erdoğan, Maduro'ya 'Kardeşim, dik dur yanındayız' dedi
    Hayır bu benim için bir sürpriz değildi. Sayın Erdoğan değerlere saygı gösteren, cesur bir adam. Türk halkının ve Başkan Erdoğan’ın beraberliğine güveniyoruz. Açıkçası Sayın Erdoğan’a karşı darbe girişimi gerçekleştiğinde bundan haberim yoktu, Türkiye’deki süreci bilmiyordum. Fakat darbe girişimini öğrendiğimde ve sokakta vatanlarını savunan halkın fotoğraflarını gördüğümde; Dışişleri Bakanı'ma hemen bu saldırıyı kınamasını söyledim. Batılı basın bu darbe girişimini sanki Türkiye için iyi bir şeymiş gibi gösteriyordu ve Erdoğan’a karşıydılar. O günden bu yana Sayın Erdoğan ile dostuz. Onun çok iyi bir dost olduğunu söyleyebilirim. Türk insanına aşığım. Türkiye’nin gerçekten çok önemli ve güzel bir tarihi var. Ve bizi demokrasi adına destekledikleri ve yanımızda durdukları için çok mutluyum.

    Recep Tayyip Erdoğan- Nicolas Maduro
    © REUTERS / Manaure Quintero
    Akit: Maduro giderse Erdoğan da paketlenir
    Çözüm zor fakat bir çözüm yolu var. Geçmişte birçok zorluğa göğüs gerdik. Bazıları şu an yaşananlara benzer bazılarıysa daha da karmaşıktı. 2002’de yaşadıklarımız daha karmaşık ve zor olaylara bir örnek. Fakat 2002’deki olayları çözmeyi ve galip gelmeyi başardık. Bu olayda yasanın, halkın ve askerin birliğini görebilirsiniz. Gerçek şu ki yaşananlar çok karmaşık ve çözmesi zordu. Bu sorunun da üstesinden geleceğiz. Sorunun çözümü yasalarda ve adalette. Bu olay yüksek yargıda çözülecek. Venezuela’da yasanın üstünlüğü diye bir şey var ve ben buna inanıyorum. Yasal organlar çözümü sağlayacaklar. Barışı sağlayacağız ve güvenlik konseyinde yaptığımız gibi olanları kınamaya devam edeceğiz. Tüm bu yalanlar Amerika’nın başının altından çıkıyor. Ben diyaloğa açığım. Politik karşıtlık, medya karşıtlığı hakkında isteyenle istediği zaman konuşabilirim. Tüm bu süreçte işimi yapmaya devam edeceğim. Halkıma hep iki el ile iş yapılması gerektiğini söylerim. Bir elle ekip, inşa edip yönetirken diğer elle bunu korumalısınız. Ve şimdi bu darbe girişimine engel olmalıyız ve bunu iki elimizle yapmalıyız. Bir elle bu girişimi kınamalı ve çözmeli diğer elle de yönetmeye devam etmeli ve daha ileriye gitmeliyiz.

    Yeni bir seçim yapmayı düşünüyor musunuz?

    Avrupa yine Venezüella ile ilgili bir hata yapıyor. 200 yıllık bağımsızlığımıza rağmen tarihimizi yok sayıyorlar. Bağımsızlığımızla gurur duyuyoruz. Bedenimizde kurtarıcılarımızın kanı akıyor. Avrupalılar bu süreçte küstahtı. Bu ultimatomu çekmeliler. Kimse bize ultimatom veremez. Eğer biri Venezüella’dan gitmek isterse gidebilir. Venezüella Avrupa’ya bağlı değil. Bu tamamen küstahlık. Güneyde olduğumuz için bize karşı olan küçükseme küstahca. Bahsettiğimiz Avrupa elitleri Avrupa halkının görüşünü yansıtmıyor. Avrupa’da birçok iyi dosta sahibiz. Avrupa’daki liderler Trump’ın ağzından çıkacak bir kelimeye bakıyorlar. Tüm Avrupa Trump’ı izliyor özellikle bu Venezüella olayında.

    Marcos Perez Jimenez diktatörlüğünün sona ermesinin 61. yıldönümünde kendini 'devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido, elinde Simon Bolivar'ın resminin olduğu Venezüella anayasasıyla
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    Guaido ABD'den yardım istedi, Pompeo '20 milyon dolarlık insani yardıma hazırız' dedi
    Venezüella’da birçok seçime gittik. Daha henüz yapılan seçimlerde 23 yönetimden 19’unu kazandık. Aynı zamanda belediye seçimleri de yapıldı. 335 belediye var. Başkanlık seçimlerini henüz geçen sene yaptık ve  yüzde 65 oranında kazandık. Önümüzde ulusal meclis seçimleri var. Seçimler 2020’de olacak. Venezuela’da rekor seviyede seçim yaptık. 25 seçim yaptık. 25 seçimden 23’ünü biz kazandık.  Sadece 2’sini kaybettik. 2007’de anayasa reform seçiminde ve 2015 parlamento seçimlerini kaybettik. Seçim sistemimiz oldukça modern. Ulusal gözlemci sistemini kullanıyoruz, bu otomatik bir sistem. Seçim alanında dünya rekorunun sahibiyiz. Bizi eleştirenlerin Venezüella seçim sistemiyle ilgili söyleyebilecekleri tek bir söz yok."

    Tüm bu olanlar karşısında Amerika’nın durumu hakkında size bazı sorularım var. Amerikan diplomatlara ülkelerine dönmeleri için 72 saat verdiniz. Fakat Bay Pompeo bunu reddetti ve bazı diplomatlarını hala burada Karakas’ta tutuyorlar. 72 saat bittiğinde ne olacak? Diplomat olayıyla ilgili planınız nedir?

    ABD'nin Caracas Büyükelçiliği
    © AA / Lokman İlhan
    Venezüella'daki ABD'li diplomatlar ülkelerine döndü
    Çoktan gittiler. Gittiklerini söyleyebilirim. Yine de Venezüella’daki ve Amerika’daki iki ülkenin yetkililerini korumak için müzakereleri sürdürmek üzere onlarla anlaştık. 30 gün sürecek müzakerelerde yer almaları için küçük bir grup diplomat karşılıklı olarak ülkelerde kaldı. Politik ve diplomatik ilişkilerimiz yok, bunların çoğu bitti. Yetkililer bizim çağrımıza uydular ve ülkeyi terk ettiler. Fakat hala diyaloğa inanıyorum. Hala Amerika’daki Venezüella çıkarlarını savunuyorum. Aklımdaki şey 15 yıldır Amerika ile hiçbir politik ilişki içine girmeyen Küba gibi olmak. Her iki ülkenin de birbirlerinin topraklarında ofisleri bulunuyor. Bu bizim kullanacağımız metodoloji. Bu yüzden küçük bir grup diplomat kalacak ve bizim onlara sağladığımız koruma ile hayatlarını rahatça sürdürecekler.

    Bugünkü Birleşmiş Devletler Güvenlik Konseyi konuşmasında Bay (ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo size karşı oldukça sert bir konuşma yaptı ve sizi 'Önceki Maduro Rejimi' olarak tanımladı. Aynı zamanda bazı fotoğrafları Twitter hesabında paylaştı, bilmem siz gördünüz mü? Sizin Küba, İran gibi farklı ülkelerin liderleriyle fotoğraflarınızı paylaşıp "Farklı diktatörler, aynı sonuç" yazdı. Bu paylaşımı gördünüz mü? Bir cevabınız var mı?

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sık sık Körfez Arap krallıklarının bakanlarıyla samimi pozlar veriyor.
    © REUTERS / Andrew Caballero-Reynolds
    Pompeo'dan Latin Amerika'ya çağrı: Venezüella'da Guaido'nun başkanlığını tanıyın
    Pompeo’nun ifadeleri düşüşteki bir ülkenin söyleyeceği sözler. Bay Pompeo bizi tehdit eden ülkenin bir sözcüsü. Fakat bahsettiğimiz ülkenin gücü düşüşte. Dünyada yeni güçlü ülkeler ve liderler var. Ekonomik ve siyasi anlamda çok gelişen ülkeler var. Geçmişte Roma İmparatorluğu, İspanyol İmparatorluğu, Asya, Afrika ve Amerika vardı ve bu bölgelerde hüküm süren İngiliz Krallığı vardı. Fakat artık aynı devirde yaşamıyoruz. Krallıklar hüküm sürmüyor. Bay Pompeo tamamen umutsuzluk içinde ve nefretle dolu. Nefret ve umutsuzlukla konuşuyor. O bir dünya lideri, bir diplomat değil. Kimseye saygısı yok ve bağırarak ve tehdit ederek hüküm sürebileceğini sanıyor. Kimse bize bağıramaz. Benim hakkımda istediğini söyleyebilir fakat ben ülkemi, insanlarımı ve tarihimi koruyorum. Türk halkı görecek, en sonunda biz galip geleceğiz. Bu darbe girişimini atlatacağız.

    Kuzey Kore’yle yaşadıkları sorunda Trump Twitter üzerinden birbirlerine karşı savurdukları onca tehditten sonra Kim Jong-un ile görüşmüştü. İlerde bir gün Trump ile görüşüp bu durum hakkında birkaç şey söylemek ister misiniz? Veya şu an izliyorsa ona direkt olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lim/The Straits Times
    Trump: Kim'den harika bir mektup aldım, muhtemelen bir görüşme daha yapacağız
    Bu bahsettiğiniz olası değil. İmkansız değil fakat olası değil. Donald Trump’a birçok mesaj yolladım. Fakat o problemlerle başa çıkabilen bir lider değil ve sanırım bizi küçümsüyor. Aslına bakarsanız Latin Amerika’yı ve dünyayı küçümsüyor. Bu onun ideolojisi. Herkesi küçümsüyor. Meksikalıları küçümsüyor ve bu yüzden Meksika duvarını inşa etmek istiyor. Tüm dünyayı küçümsüyor ve bir Latin Amerikalı olarak şunu söyleyebilirim ki bizden nefret ediyor. Bu kabul edilemez çünkü bugün dünyada ırkçılık ve hor görmenin yeri yok. Medeniyetler seviyesine ulaşıp sorunlarımızı diyalog yoluyla halletmeliyiz. Birbirimize saygı duymalıyız. Şahsen ben kimseden daha iyi değilim. Kimseden üstün değilim. Kimse de bizden üstün veya iyi değil. Tüm toplumların farklı kültürleri ve değerleri var. Bana göre diplomasi hüküm sürmeli. Kalıcı diyaloğa inanıyorum. Hristiyan kalmaya ve Tanrı’ya inanmaya devam edeceğiz. Tek bir Tanrı var. Hristiyanlık çünkü İsa Mesih’e inanıyorum. Kurtarıcımız o. Bence o hala hayatta. Tanrı’ya hep dua ediyorum. İnanıyorum ki bir gün Amerika ile diyalog kurabileceğiz.

    Venezüella'daki hiper enflasyon hakkında birçok eleştiri var. Bazı eleştirilerse bu sosyalist ekonomik sistemin hiper enflasyona sebebiyet verdiği yönünde. Yakın gelecekte hiper enflasyon veya Venezuela ekonomisi üzerine hayata geçirmek istediğiniz bir planınız var mı?

    Egemen Bolivar
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    Venezüella'da 5 sıfır atılan yeni para birimi 'Egemen Bolivar' yürürlükte
    Finansal ve ekonomik birçok saldırı altındayız ve bunlarla savaşıyorum. İlaç almak için kullanmamız gereken 1.4 milyon dolarımızı dondurdular. Ekonomik iyileşme için bir programım var. 2019’da hiper enflasyonu yeneceğiz. Bu sırada stratejimiz ne mi? Var olan işleri koruyup yeni iş alanları yarattık. Sosyal güvenlik sistemimizi sürdürüyoruz. Çocukları, anneleri ve aileleri korumak için çalışıyoruz. İnsanları enflasyona karşı korumak için 'Anavatan kartları' dağıtıyoruz ve onlara para sağlıyoruz. İnsanları korumak için ekonomik ve sosyal stratejilerimiz var. Fakat bize uyguladıkları birçok yaptırım var çünkü iyi olmamamızı istemiyorlar. Ekonomik olarak iyileşmemizi istemiyorlar. Ekonomimizi sarsmak istiyorlar. Fakat bu sorunu da aşacağız.

    Bay Maduro size son sorum şu: geleceğiniz için bir B veya C planınız var mı? Yoksa politik kariyerinizin sonuna kadar savaşmak mı istiyorsunuz?

    Plan A,B,C ve Z vatanımı korumak. Ülkemi iyi yönetmek. Değerler yaratmak için insanlarımızda farkındalık yaratmak. Bu yüzden planım Venezüella’yı yönetmek ve savunmak. Ve bunun ötesinde insanlarımız için sağlıklı ve huzur dolu bir ülke yaratmak.

    Etiketler:
    Juan Guaido, Mike Pompeo, Donald Trump, George W. Bush, Hugo Chavez, Kim Jong-un, Bill Clinton, Nicolas Maduro, Recep Tayyip Erdoğan, Barack Obama, Venezüella, Kuzey Kore, Türkiye, ABD
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