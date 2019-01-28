Venezüella’da yüzlerce ordu mensubu Amerikan emperyalizmine karşı yürüdü

Venezüella Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun geçici bir hükümet kurma çağrısı sonrasında başta ABD olmak üzere birçok ülke Guadio'yu geçici başkan olarak tanımış ve seçilmiş başkan Nicolas Maduro'dan görevi bırakmasını talep etmişti.Venezüella ordusu, ABD destekli bu darbe girişiminin karşında olduğunu göstermek için yürüdü.