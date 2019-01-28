Venezüella’da yüzlerce ordu mensubu Amerikan emperyalizmine karşı yürüdü

Venezüella Silahlı Kuvvetleri mensubu askerler, ABD'nin baskısına karşın morallerin yüksek olduğunu sergilemek için yürüdü. Venezüella Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, 28 Ocak, şanlı ordumuzun erkek ve kadınları, Amerikan emperyalizminin aralıksız saldırıları karşısında morallerin yüksek olduğunu sergiledi. Venezüella'yı korumak boynumuzun borcu" dendi.
📌Hoy #28ENE19 los hombres y mujeres de nuestra Gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana demostraron su alta moral ante los constantes ataques del imperialismo estadounidense. ¡Es deber de nosotros defender a Venezuela! #LealesSiempreTraidoresNunca pic.twitter.com/6oi812eWmk— Prensa FANB (@PrensaFANB) January 28, 2019
Twitter'de yayınlanan videoda, başında Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in olduğu yüzlerce askerin caddede yürüdüğü görülüyor.
Bakan Lopez, "Yurtsever, devrimci aktivitenin zamanı geldi" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)