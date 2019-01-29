ABD'nin açıklaması sonrası Guaido, Venezüella’nın yurt dışı varlıklarını kontrol altına aldığını iddia etti

Venezüella’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Venezüella'nın petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'nun hesaplarının kontrolünü aldığını öne sürdü.

ABD destekli Guaido, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, PDVSA ve Citgo'nun hesaplarının kontrolünü üstlendiğini iddia etti.

"Yağmanın devam etmesini engellemek, Venezüellalıların sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak için Venezüella Cumhuriyeti'nin hesaplarının devletin kontrolüne geçmesi talimatını verdim. Bizim büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızda çalışanlara garanti ettiğim gibi sizin de (PDVSA ve Citgo çalışanları) tüm haklarınıza saygı duyacağımın garantisini veriyorum" ifadesini kullanan Guaido, Venezüella dışındaki PDVSA ve Citgo çalışanlarının işlerine devam etmesini istedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında PDVSA'ya yaptırım kararını açıklamıştı.