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05:29 29 Ocak 2019
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    Venezüella- bolivar

    Venezüella'dan yaptırımlara karşı hamle: Döviz alışverişi için özel platform kuruldu

    © REUTERS / Marco Bello
    Güney Amerika
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    Venezüella Merkez Bankası (BVC) tarafından ülkedeki banka, firma ve şahısların döviz alışverişi için sanal Özel ve Serbest Takas Pazarı (Interbanex) oluşturuldu.

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © REUTERS / Leah Millis
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    ABD'nin uzun süredir uyguladığı mali yaptırımlar listesine son olarak dün petrol şirketi PDVSA'yı da ekleyerek ekonomik açıdan sıkıştırmaya çalıştığı Venezüella'da piyasadaki döviz işlemlerinin kolaylaştırılması için BVC tarafından sanal platform olarak hizmet verecek özel şirket kuruldu.

    Tamamen pazar içindeki tekliflerle oluşacak fiyatlar üzerinden döviz alışverişinin yapılacağı sanal platform Interbanex'in kuruluşu, BVC'nin sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

    Dün ilk işlemlerine başlayan ve BVC tarafından kurulmasına karşın devlet şirketi olmayan Interbanex'e ilk olarak ülkedeki Batı İskonto Bankası (Banco Occidental de Descuento-BOD) dahil oldu.

    Interbanex'in sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada diğer bankaların hazırlıklarını 15 gün içinde tamamlayarak platforma dahil olacakları belirtildi.

    Sisteme Venezüella devletine ait hiçbir şirketin giremeyeceği ve işlemlerin şeffaf şekilde gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, sistemin sadece bankalara değil, şirketler ve şahıslara da açık olduğu duyuruldu.

    Çift kur sisteminden dolayı birçok ticari zorluk yaşanan Venezuela'da döviz alım satımlarını kolaylaştırması amacıyla kurulan Interbanex'in ilk gününde 1 ABD doları 3 bin 200 Venezuela egemen bolivarı (VES) seviyesinden işleme başladı.

    EKONOMİ KURMAYLARI BANKALARLA BİR ARAYA GELDİ

    Öte yandan, Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ve ekonomi yönetimindeki isimler, özel ve kamu bankalarının yöneticileri ile toplantı gerçekleştirdi.

    Ekonomiden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami'nin sosyal medya hesabından duyurduğu toplantıya BVC Başkanı Calixto Ortega, Finans Bakanı Simon Zerpa gibi isimler katıldı, içeriğe dair ise açıklama yapılmadı.

    Etiketler:
    ABD, Venezüella
    Topluluk kurallarıTartışma
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