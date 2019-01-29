Brezilya'daki maden atık barajı faciasının ardından beş kişi tutuklandı

Brezilya 'nın Brumadinho kentindeki atık barajının çökmesi ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinin ardından beş kişinin tutuklandığı belirtildi.

Olayla ilgili davayı yürüten savcı, madencilik şirketi Vale SA'da çalışan ve barajın güvenliğinden sorumlu olan iki mühendis ve üç diğer çalışanın tutuklandığını açıkladı.

Ayrıca, 7 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

Vale SA şirketi Twitter'dan yaptığı açıklamada olayla ilgili savcılarla birlikte hareket ettiklerini belirtti.

EN AZ 65 ÖLÜ, 279 KAYIP

Geçen cuma Brumadinho'daki maden atık barajının çökmesinin ardından en az 65 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

279 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Vale SA'dan yapılan açıklamada, atıkların Brumadinho kentine bağlı Vila Ferteco yerleşimine ulaştığı, kentin bazı semtlerinin boşaltıldığı, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan kurtarma çalışması yürüttüğü ifade edilmişti.

Brezilya'da 015'te de Minas Gerais'e bağlı Mariana kentinde Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği bir maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.