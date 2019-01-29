ABD'den vatandaşlarına Venezüella'ya seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, keyfi olarak ABD vatandaşlarının tutuklanmasını, zayıf altyapıyı, sivil itaatsizliği ve yüksek suç oranını gerekçe göstererek Venezüella’ya yönelik seyahat uyarısında bulundu.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins ABD'deki Venezüella'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

ABD Dışişleri Bakanlığı, başkan Donald Trump'ın geçen hafta Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'yu ülkenin ‘geçici başkanı' olarak tanıması sonrası vatandaşlarına Venezüella'ya seyahat etmemesi yönünde bir uyarı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, seyahat uyarısına gerekçe olarak, Venezüella'da ABD vatandaşlarına yönelik keyfi tutuklamalar, zayıf altyapı, sivil itaatsizlik ve yüksek suç oranı gösterildi.

ABD hükümeti, acil olmayan personelini Venezüella'dan çekmiş ve ülkenin devlet sahipliğindeki petrol şirketine karşı bir dizi yaptırım kararı açıklamıştı.