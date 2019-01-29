Venezüella muhalefet lideri Guaido: Halkımız diktatörlük altında yaşıyor

BBC Mundo'ya açıklamalarda bulunan Venezüella Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, "Venezüellalılar diktatörlük altında yaşıyor. Venezüella'da ya Maduro rejimi altında otorite, baskı ve işkence altında yaşamayı kabul edeceğiz ya da halkımız için özgürlük, demokrasi ve refahı" ifadelerini kullandı.

© AP Photo / Alex Brandon ABD'den vatandaşlarına Venezüella'ya seyahat uyarısı

Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, BBC ile röportajında halkının 'dikatörlük' altında yaşadığını söyledi ve seçimlerin yenilenmesi çağrısını yineledi.

Geçen hafta kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido ABD'nin de aralarında bulunduğu 20'den fazla ülke tarafından devlet başkanı olarak tanındı.

'BENİM GÖREVİM ÖZGÜR SEÇİMLER'

Guaido BBC Mundo'ya "Benim görevim özgür seçimler çağrısı yapmak çünkü iktidarın istismarı sözkonusu ve diktatörlük altında yaşıyoruz" dedi.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella Başsavcısı'ndan Guaido'ya karşı ihtiyati tedbir talebi

Guaido "Venezüella'da ya Maduro rejimi altında otorite, baskı ve işkence altında yaşamayı kabul edeceğiz ya da halkımız için özgürlük, demokrasi ve refahı" diye devam etti.

Guaido Maduro yönetiminin sokaklarda 'genç insanları öldürdüğünü' ekledi.

Birleşmiş Milletler (BM) en az 40 kişinin ülkeden yaşanan çatışmalarda öldüğünü açıklamıştı.