Guaido, "Hapisle tehdit edilmeyi küçümsemiyorum ama bu ülkedeki hiçbir şey yeni değil" ifadelerini kullandı.
Yollarına devam edeceklerini belirten Guaido, Ulusal Mecliste insani yardım girişi ve tutukluların serbest bırakılması için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
Caracas'ta muhaliflerin 23 Ocak'ta düzenlediği mitingde kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, dün de Venezüella'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın hesaplarının kontrolünü eline aldığını duyurmuştu.
Venezüella Başsavcısı Saab ise Guaido'nun halkın huzurunu bozduğunu ve ülkede şiddet eylemlerine yol açtığını belirterek, yurt dışı yasağı getirilmesi ve mal varlıklarına tedbir uygulanması için TSJ'ye başvuruda bulunmuştu.
Saab, "Venezüella Anayasası'na aykırı olan eylemlere önderlik eden Venezüella vatandaşı Juan Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirlerin alınması için başvuruda bulunduk." değerlendirmesini yapmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)