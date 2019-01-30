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10:44 30 Ocak 2019
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    Juan Guaido, 23 Ocak'ta Caracas'ta Geçici Devlet Başkanı olarak yemin ettiği mitingde taraftarlarıyla birlikte

    Guaido'dan Fas'a siyasi rüşvet teklifi

    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    Güney Amerika
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    Kendini ülkenin geçici başkanı ilan eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, Batı Sahra'yı devlet olarak tanımaktan vazgeçme karşılığında Fas'a kopuk olan ilişkilerin yeniden kurulması teklifinde bulunduğu bildirildi.

    Marcos Perez Jimenez diktatörlüğünün sona ermesinin 61. yıldönümünde kendini 'devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido, elinde Simon Bolivar'ın resminin olduğu Venezüella anayasasıyla
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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    Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, Fas'la yeniden diplomatik ilişki kurmak istediklerini belirtti.

    Guaido'nun talebi üzerine Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşmeler yapıldı.

    Fas resmi haber ajansı MAP'a açıklama yapan Venezuela Parlamentosu Dışişleri Müsteşarı Manuel Avendano, Polisario Cephesi tarafından sürgünde kurulan "Batı Sahra Devleti"ni tanımayı yeniden gözden geçiriceklerini söyledi.

    Avendano'nun Batı Sahra'daki sözde cumhuriyetin kabulünün siyasi ve barışçıl çözüme ulaşmaktan daha çok sol ideolojiyle irtibatlı olduğuna dikkati çektiği belirtildi.

    Açıklamada, Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın, ülkesinin Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ettiği ve Venezuela halkının demokrasi ve değişim yönünde yasal isteklerinin kabulü için gerekli tüm önlemlerin alınmasına destek verdiklerini söylediği bildirildi.

    Fas, 2009'da ülkenin toprak bütünlüğüne saldırı ve Polisario Cephesi'ne verdiği destek nedeniyle Venezuela ile ilişkilerini kestiğini açıklamıştı.

    Guaido
    © AP Photo / Rodrigo Abd
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    VENEZÜELLA'DA YAŞANANLAR

    Venezüella'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

    Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

    Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerin süreceğini açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Nasır Burita, Juan Guaido, Batı Sahra, Fas, Venezüella
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