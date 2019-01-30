Maduro Sputnik’e konuştu: ‘Erken seçim’ diyenler 2025’e kadar bekleyecek, muhaliflere görüşmeye hazırım

Venezüella lideri Nicolas Maduro Sputnik'le röportajında, muhaliflerle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Erken seçim çağrılarınıysa ‘şantaj’ olarak gördüğünü söyleyen Maduro ayrıca, Rus mevkidaşı Putin'le siyasi ve askeri alanda da olmak üzere çok iyi bir iletişimleri olduğunu belirtip yardımları için Rus lidere minnettar olduğunu da söyledi.

© AP Photo / Fernando Llano Venezüella, ABD’ye karşı hangi silahla direnebilecek?

Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Juan Guaido başta ABD olmak üzere bir dizi ülkenin desteğini arkasına almışken Sputnik'e röportaj veren Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Venezüella'nın iyiliği barış ve geleceği için muhalefetle görüşme masasına oturmaya hazırım" dedi.

‘VENEZÜELLA HAKKINDA SAMİMİ ENDİŞELERİ OLANLAR ARABULUCU OLABİLİR'

Maduro, muhaliflerle görüşmelerinde arabulucuların yer alması ihtimaline ilişkin olaraksa, "Venezüella'da olup bitenler hakkında içten endişelerini gösteren bazı hükümet ve kurumlar var" dedi ve bu ülke ya da kurumların ismini vermese de onların da Venezüella'da diyaloğu desteklemesini isteyeceğini söyledi.

‘ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPANLAR 2025'E KADAR BEKLEMEK ZORUNDA KALACAK'

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella Yüksek Mahkemesi'nden Guaido'ya yurtdışı yasağı

Venezüella lideri, Dışarıdan yapılan erken seçim düzenlenmesi çağrılarınıysa ‘şantaj' olarak gördüğünü belirtip bu çağrıyı yapan ülkelerin, devlet başkanlığı süresinin dolacağı 2025'e kadar beklemeleri gerekeceğini vurguladı.

‘PUTİN HER ALANDA DESTEK VERDİ, YARDIMLARI İÇİN MİNNETTARIM'

Ayrıca Maduro Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in ülkesine her alanda destek verdiğini ve buna minnettar olduklarını belirtti.

"Devlet başkanı Vladimir Putin bize her zaman her anlamda yardım ediyor, biz de bu yardımları minnet duyarak kabul ediyoruz" diyen Venezüella lideri şöyle devam etti: "Putin'den ne tür yardımlar istediğime gelirsek, aramızda daimi olarak bir temas olmasını, Venezüella'nın haklarının uluslararası alanda savunulması için de BM'de hem diplomatik hem de siyasi anlamda destek vermelerini istedim."

‘PUTİN EKONOMİ, PETROL, GAZ, ASKERİ İŞLER VE GERİ KALAN TÜM ALANLARDA İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME SÖZÜ VERDİ'

© AP Photo / Fernando Llano, File Yunanistan: Venezüella'nın Libya'ya dönüşmesini istemiyoruz

Maduro'nun aktardığına göre, ülkesindeki ekonomik kriz devam ederken muhalif Juan Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesi sonrasında telefonda görüştüğü Rus lider Putin, 'ekonomi, ticaret, petrol, gaz, askeri işler ve geri kalan tüm alanlarda Venezüella ile işbirliğini güçlendirmeyi planladıklarını' söyledi.

‘ELİMİZDE EN MODERN RUS SİLAHLARI VAR'

Venezüella lideri, Rusya'yla askeri ilişkilerinin kapsamına ilişkin olaraksa şunları söyledi: "Askeri işbirliğine gelirsek, elimizdeki Rus yapımı askeri aralar en üst seviyede, Venezüella'da en modern silah sistemleri bulunuyor. İyi konuşlandırılmış durumdalar, tüm personelimiz çalışıyor, hepsi Rusya'da (silah sistemleri konusunda) eğitilmişti. Putin ile askeri işbirliği alanında da çok iyi bir işbirliğimiz var."