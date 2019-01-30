Guiado'dan AB'ye çağrı: ABD'nin yaptırımlarının benzerlerini siz de uygulayın

Guaido, "AB'nin ABD tarafından yürürlüğe koyulan yaptırımları örnek alarak Venezüella'ya yeni yaptırımlar uygulamasına ihtiyacımız var" dedi.
Aktivistlere verdikleri destek için Almanya ve Avrupa'ya minnettar olduklarını kaydeden Guaido, AB'nin Maduro'ya ültimatom verilmesi konusunda ciddi bir eğilim içinde olduğunu ve sonrasında önlemler alacağını düşündüklerini ifade etti.
Mncuhin, Venezüella'nın ABD'deki 7 milyar dolarlık finansal varlığını dondurduklarını ve bu varlıkların muhalif lider Guaido'nun kontrolüne geçeceğini de belirtmişti.
Hazine Bakanı ayrıca, ABD'nin Maduro yönetimine yönelik petrol ödemelerini artık gerçekleştirmeyeceğini ve bu konudaki muhataplarının Guaido olduğunu ifade etmişti.
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