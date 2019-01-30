Guiado'dan AB'ye çağrı: ABD'nin yaptırımlarının benzerlerini siz de uygulayın

Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Juan Guaido, Avrupa Birliği'ne (AB) ABD'nin Venezüella'ya uyguladığı yaptırımların benzerlerini yürürlüğe koyma çağrısı yaptı.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Guaido'dan Fas'a siyasi rüşvet teklifi

Alman Bild gazetesine demeç veren Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin diktatör olduğunu öne sürerek, Maduro'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini belirtti.

Guaido, "AB'nin ABD tarafından yürürlüğe koyulan yaptırımları örnek alarak Venezüella'ya yeni yaptırımlar uygulamasına ihtiyacımız var" dedi.

Aktivistlere verdikleri destek için Almanya ve Avrupa'ya minnettar olduklarını kaydeden Guaido, AB'nin Maduro'ya ültimatom verilmesi konusunda ciddi bir eğilim içinde olduğunu ve sonrasında önlemler alacağını düşündüklerini ifade etti.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella Yüksek Mahkemesi'nden Guaido'ya yurtdışı yasağı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Maduro'nun yönetsel meşruiyetini tanımadıklarını belirterek, bu kapsamda devlet enerji şirketi PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.

Mncuhin, Venezüella'nın ABD'deki 7 milyar dolarlık finansal varlığını dondurduklarını ve bu varlıkların muhalif lider Guaido'nun kontrolüne geçeceğini de belirtmişti.

Hazine Bakanı ayrıca, ABD'nin Maduro yönetimine yönelik petrol ödemelerini artık gerçekleştirmeyeceğini ve bu konudaki muhataplarının Guaido olduğunu ifade etmişti.