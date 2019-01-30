Rus uzman: Venezüella yönetiminin kararlılığı devam ederse darbe girişimcileri geri adım atmak zorunda kalır

Venezüella Yüksek Mahkemesi'nin kendisini 'geçici Devlet Başkanı' ilan eden muhalif lider Juan Guaido'ya uyguladığı yurtdışına çıkış yasağını yorumlayan Rus siyaset uzmanı Vladimir Zorin, bu kararın uygun bir önlem olduğunu belirtti.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella Yüksek Mahkemesi'nden Guaido'ya yurtdışı yasağı

Rusya Siyaset Bilimciler Teşkilatı'nın üyelerinden Vladimir Zorin, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte Venezüella Yüksek Mahkemesi'nin kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalif lider Juan Guaido'ya uyguladığı yurtdışına çıkış yasağı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mahkemenin bu kararının uygun bir önlem olduğunun altını çizen Zorin, bu adımın ne derece etkili olabileceği konusundaki görüşlerini aktardı.

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Zorin, "Bu tür adımların uygun önlemler oldukları düşüncesindeyim, bu kararlar, mevcut iktidarın kendi pozisyonlarını, egemenliğini savunma, müdahaleye ve diktaya boyun eğmeme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Bu adımların ne kadar etkili olacağı ise büyük ölçüde bölgedeki komşuların desteğine bağlı. Şimdilik Uruguay, Meksika, Bolivya ve Küba'nın Maduro'dan yana bir tutum içerisinde olduklarını kastediyorum ve bu çok önemli. Ülkenin üst düzey yönetiminin, mahkeme, savcılık ve ordunun şu anda birlik ve beraberlik sergiliyor olması da çok önemli. İleride de bu böyle devam edecek olursa, darbe girişimcilerinin geri adım atmak zorunda kalacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

23 Ocak'ta Caracas'taki muhaliflerin mitinginde muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, kendini 'geçici devlet başkanı' ilan etmişti.

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Başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler Guaido'yu hemen tanıdı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kesmişti.