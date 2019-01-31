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    Venezüella bayrağı

    Venezüella'da Bolivarcı devrimin yıl dönümünde, hem iktidarın hem Guaido'nun destekçileri sokağa çıkacak

    © AP Photo / Fernando Llano, File
    Güney Amerika
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (40)
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    Venezüella Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, muhalefetin büyük gösteriler düzenleyeceği cumartesi günü için iktidar taraftarlarına yürüyüş çağrısı yaptı.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © AFP 2018 / Yuri Cortez
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    Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve yeniden seçim isteyen muhalefetin dün tüm ülkede iki saatliğine düzenlediği gösterilerin ardından 2 Şubat’ta hem muhaliflerin hem de Maduro destekçilerinin yapacağı eylemler bekleniyor.

    Venezüella'da iktidarın en önemli isimlerinden Cabello, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Şubat'ın, Venezüella’nın 2013 yılında ölen Devlet Başkanı Hugo Chavez’in iktidara gelişinin 20. yılı olduğunu hatırlattı.

    Cabello, "Bolivarcı devrimin yıl dönümü ve ben evimde oturmam. Yeni kavgalara ve zaferlere hazır olarak hep birlikte Caracas Bolivar Bulvarı'na çıkıyoruz. Emperyalist saldırılar karşısında vatansever ittifak. Biz kazanacağız." ifadelerini kullandı.

    GUAİDO DESTEKÇİLERİ DE 2 ŞUBAT'TA SOKAKTA OLACAK

    Venezüella Devlet Başkanı Nicholas Maduro
    © REUTERS /
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    Juan Guiado liderliğindeki muhalefet de cumartesi günü bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Nicolas Maduro'ya erken seçimlere gitmesi için verdiği ultimatoma destek amacıyla büyük gösteriler düzenleyecek.

    2 SAATLİĞİNE SOKAĞA ÇIKTILAR

    Bu arada, dün muhalefetin tüm ülkede gün ortasından 14.00'e kadar düzenlediği ve başkent Caracas'ta önemli katılımın sağlandığı sokağa çıkma eylemi olaysız geçti. Caracas’ın Altamira, El Paraiso ve Bello Monte gibi semtlerinde birçok muhalif caddelerde toplandı, Venezüella Merkez Üniversitesi (Universidad Central de Venezüella — UVC) Tıp Fakültesi öğrencileri de muhalif lider Guaido'nun katılımıyla kampüste yürüyüş düzenledi. Guaido, yaptığı konuşmada, yürüyüşle insani yardımların ülkeye girmesi için güvenlik güçlerine mesaj göndermeyi amaçladıklarını belirtti.

    VENEZÜELLA'DA DARBE GİRİŞİMİ

    Russian Foreign Minister Sergei Lavrov
    © Sputnik / Vitaly Belousov
    Rusya'dan Venezüella muhalefetine Maduro ile görüşme çağrısı
    Venezüella'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.  Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

    Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (40)

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    Etiketler:
    2 Şubat Bolivarcı Devrimi, Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV), Juan Guaido, Hugo Chavez, Nicolas Maduro, Venezüella
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