'Venezüella hükümeti, tedarik sisteminde Rusya ve Türkiye'nin lehine değişiklik yapmayı planlıyor'

Venezüella'nın Miranda Eyalet Valisi Hector Rodriguez, Caracas’ın dış alımlarda Batılı ülkeler ve ABD’den vazgeçip onlar yerine Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan’dan ürün almayı planladıklarını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Rodriguez, "Orta vadede Batı ve ABD ile bağlantılı olmayan tedarik kanallarına sahip olmak istiyoruz. Rusya, Türkiye, Hindistan, İran, Çin, Latin Amerika ülkeleri gibi yeni ekonomiler, teknoloji ve ürünlere erişimde çeşitliliğe sahip olmamızı sağlayacak. Bu, kolay değil ancak mali ve ekonomik mimarimizi değiştirmemize de imkân sunacak" dedi.

'DİĞER ÜLKELERİN İRADESİNE BAĞLI'

Venezüella'nın bu değişimi tek başına gerçekleştiremeyeceğinin altını çizen Rodriguez, "Bu, dünyanın çeşitli ülkelerinin ortaya koyacağı iradeye bağlı olacak. İşlemlerimizin bloke edilmesi, Venezüella'yı yeni ekonomik mimarı inşa etmek zorunda bırakıyor" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN YAPTIRIMLARI CİDDİ ZORLUKLAR YARATIYOR'

ABD'nin yaptırımları nedeniyle Miranda'da ciddi zorluklar yaşandığını da anlatan Rodriguez, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD ile yaşanan durum, ilaç ve tıbbi ürünler alma ve teknik ürünler temin etme de dâhil her şeyi zorlaştırıyor. Zira başta tıbbi ürünler olmak üzere ekipmanlarımızın büyük bölümü ABD malı."

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Maduro'nun yönetsel meşruiyetini tanımadıklarını belirterek, bu kapsamda devlet enerji şirketi PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.

Mncuhin, Venezüella'nın ABD'deki 7 milyar dolarlık finansal varlığını dondurduklarını ve bu varlıkların muhalif lider Guaido'nun kontrolüne geçeceğini de belirtmişti.

Hazine Bakanı ayrıca, ABD'nin Maduro yönetimine yönelik petrol ödemelerini artık gerçekleştirmeyeceğini ve bu konudaki muhataplarının Guaido olduğunu ifade etmişti.