Guaido: Venezüella’da yönetim değişikliği Rusya ve Çin için en uygun olan seçenek

Reuters'a konuşan Guaido "Rusya ile Çin için en uygun olan ülkede istikrar ve hükümetin değişmesi. Maduro, Venezüella'yı, kimsenin yatırımlarını korumuyor, bu ülkeler için iyi bir ortak değil" dedi.
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Moskova ile Pekin'le temas kurma giriminde bulunduğunu belirten Guaido, muhalefetin kazanması halinde Venezüella'nın başlıca kredi verenleri olan bu ülkelere yönelik önceden üstlenilen sorumluluklara bağlı kalacağını kaydetti.
Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.
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