Bolsonaro'nun oğluna senatörlük yemini ettiği gün yolsuzluk soruşturması

Flavio Bolsonaro hakkındaki yolsuzluk iddiaları ilk olarak aralık ayında ortaya çıkmıştı.

Brezilya'nın Finansal Faaliyetler Kontrol Kurulu (COAF), kendisi de bir siyasetçi olan Flavio Bolsonaro'nun hesabında son bir ayda 48 şüpheli mevduat hareketine rastlamış, ayrıca eski şoförü ve koruması olan Fabricio Jose de Queiroz'a da 305 bin dolar gönderdiğini tespit etmişti. Ancak soruşturma daha sonra askıya alınmıştı.

Flavio Bolsonaro, "Gizleyecek bir şeyim yok. Kim beni araştırmak istiyorsa, araştırsın" diyerek kendini savumuştu.

Brezilya Yüksek Mahkemesi ise tam da Flavio Bolsonaro'nun senatörlük yemini ettiği gün soruşturmanın yeniden açılmasına hükmetti. Yargıç Marco Aurelio Mello aynı zamanda, soruşturmada adı geçen yetkililerin dokunulmazlıktan yararlanamayacağını, zira bahsi geçen suçun Flavio Bolsonaro'nun federal bir milletvekili seçilip göreve gelmesinden önce işlendiğini de vurguladı.