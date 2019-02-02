Obrador'dan rafineri yakınında bulunan patlayıcı ve tehdit mesajına yanıt: Provokasyona gelmeyeceğiz

Lopez Obrador, "Hiçbir provokasyona gelmeyeceğiz. Herhangi bir tehdit eylemini dikkate almayacağız. Adalet için mücadele eden birinin korkacak hiçbir şeyi yoktur" dedi.
Guanajuato'daki bir yakıt hırsızlığı çetesinin liderinden gönderildiği ileri sürülen ve rafineriden biraz uzakta asılı bulunan brandaya yazılı mesajda, Lopez Obrador'un tehdit edildiği ve bunun bulunan patlayıcılarla ilişkili göründüğü kaydedildi. Patlayıcıların gerçek olduğu ancak bir tehlike arz etmediği bildirildi. Akaryakıt hırsızlığıyla mücadele kapsamında askerler, ülke genelindeki boru hatları yakınlarında devriye geziyor.
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AKARYAKIT HIRSIZLIĞININ MEKSİKA'YA YILLIK MALİYETİ 3 MİLYAR DOLAR
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, devlete ait boru hatları ile akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla mücadele etme sözü vermişti. Obrador, suç şebekelerinin boru hatlarına açtıkları deliklere kaçak musluklar yerleştirerek hatlar üzerinde depolar kurduğunu ifade etmişti.
Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması talimatını veren Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı biz mi?" diyerek bu duruma daha fazla göz yumulmayacağını vurgulamıştı.
Meksika'da devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.
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