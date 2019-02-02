Venezüella Hava Kuvvetleri generali Guaido’ya biat etti

Yanez, Twitter’de yayınlanan videolu açıklamada, “Bugün, bir vatansever ve demokrat olmaktan duyduğum gururla, milletvekili Juan Guaido’yu Venezüella devlet başkan vekili olarak tanıdığımı bildiriyorum ve buna uygun olarak emirlerini yerine getirmeye hazır olduğumu ilan ediyorum” dedi.

Euronews'in haberine göre sosyal medyada bir video yayınlayan General Francisco Yanez, diğer ordu yetkililerine Maduro'yu terk etmesi çağrısında bulundu. Francisco Yanez, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda Devlet Başkanı Maduro'ya olan bağlılığına son verdiğini ilan etti.

Venezüella Hava Kuvvetleri Komutanlığı, söz konusu generali 'hain' ilan etti.

Havacı general Yanez, Venezüella hava kuvvetleri komutanlığının resmi sitesinde 'Hava Kuvvetleri Stratejik Planlama Birimi Başkanı' olarak geçiyor.

ATENCIÓN: General de División Francisco Estéban Yánez Rodríguez, Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, reconoce a Juan Guaidó como Presidente (E) de Venezuela. #2Feb pic.twitter.com/Uz4fOixsvq — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 2, 2019

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