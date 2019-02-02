Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Latin Amerika ülkesi Venezüella'da iktidar ve muhalefet taraftarları tekrar sokaklara indi.

© AP Photo / Fernando Llano, File Venezüella'da Bolivarcı devrimin yıl dönümünde, hem iktidarın hem Guaido'nun destekçileri sokağa çıkacak

Venezüella'da 2 Şubat 1999'da Hugo Chavez öncülüğünde gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu destekleyen binlerce Venezüellalı, iktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde buluştu.

Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) karşısındaki Caracas Bolivar Bulvarı'ndaki mitinge iktidar yanlısı sendikalar ve siyasi örgütler destek veriyor.

​Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ya da PSUV Başkan Yardımcıso Diosdado Cabello’nun konuşma yapması beklenen mitinge, hükümetin seferberlik durumunda silah altına almak için örgütlediği Bolivarcı milisler de katılıyor.

Venezüella'da Bolivarcı devrimin 20. yıldönümü: Hem Guaido hem Maduro destekçileri sokağa döküldü https://t.co/sfMPaBzWA6 pic.twitter.com/VBB8g00XVr — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 2, 2019

Öte yandan, başkent Caracas başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun çağrısıyla sokağa çıkan hükümet karşıtlarının protestosu da sürüyor.

VENEZÜELLA'DA DARBE GİRİŞİMİ

Venezüella'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

© AA / Jonathan Ernst ABD Başkan Yardımcısı Pence: Venezüella için diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.