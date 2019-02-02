Maduro: Yeni bir Ulusal Kurucu Meclis için özgür ve garanti edilmiş bir seçim düzenleyeceğiz

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

© AFP 2018 / Yuri CORTEZ Venezüella'da Bolivarcı devrimin 20. yıldönümü: Hem Guaido hem Maduro destekçileri sokağa döküldü

Maduro, Venezüella'da 2 Şubat 1999'da Hugo Chavez öncülüğünde gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Venezüella Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde konuştu.

Maduro, "Bu yıl içerisinde Ulusal Kurucu Meclis için yeniden parlamento seçimleri düzenlenecek. Yeni bir Ulusal Kurucu Meclisi halk seçsin diye özgür ve garanti edilmiş bir seçim düzenleyeceğiz" dedi.

Nicolas Maduro, Kurucu Meclis'in yolsuzlukla mücadeleyi öngören bir yasa tasarısı hazırladığını da söyledi.