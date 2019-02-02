Maduro: Yeni bir Ulusal Kurucu Meclis için özgür ve garanti edilmiş bir seçim düzenleyeceğiz

Maduro, Venezüella'da 2 Şubat 1999'da Hugo Chavez öncülüğünde gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Venezüella Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde konuştu.
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Maduro, "Bu yıl içerisinde Ulusal Kurucu Meclis için yeniden parlamento seçimleri düzenlenecek. Yeni bir Ulusal Kurucu Meclisi halk seçsin diye özgür ve garanti edilmiş bir seçim düzenleyeceğiz" dedi.
Nicolas Maduro, Kurucu Meclis'in yolsuzlukla mücadeleyi öngören bir yasa tasarısı hazırladığını da söyledi.
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