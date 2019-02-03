Guaido taraftarlarını 12 Şubat'ta sokağa çağırdı

Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezüella, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve onu tanımayan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu destekleyen binlerce kişinin sokaklara çıktığı bir gün geçirdi.
Las Mercedes semtindeki Birinci Bulvarı'nda düzenlenen miting için kentin farklı bölgelerinden gruplar halinde gelen muhalifler, etkinliğin başlamasından önce alanda toplandı.
Devlet Başkanı Maduro karşıtı pankartlar ve Venezüella bayrakları taşıyan Guaido destekçileri, attıkları sloganlarla 'özgür ve şeffaf seçim' isteklerini yineledi.
KOLOMBİYA, BREZİLYA VE KARAYİP DENİZİ'NDEN İNSANİ YARDIM
ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, destekçilerinden her yıl 12 Şubat'ta kutlanan 'Gençlik Günü'nde yeniden sokağa çıkmalarını ve Devlet Başkanı Maduro karşıtı protestolar düzenlemelerini istedi.
Ülkeye Kolombiya, Brezilya ve Karayip Denizi'ndeki bir adadan insani yardım getirileceğini belirten Guiado, bunun tarihini bugün duyuracağını açıkladı.
Guaido, ülkede 250 ila 300 bin insanın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti ve bu kişilere yardım ulaştırılmasının planın ilk adımını oluşturduğunu dile getirdi.
ORDUYA ELN İLE MÜCADELE ÇAĞRISI
Konuşmalarında sürekli Venezüella ordusundan Devlet Başkanı Maduro'ya itaat etmemesini isteyen Guaido, bu çağrısını yineledi.
Guaido, "Askerin Venezüella'nın yeniden inşaasındaki rolü sadece anayasaya uymak değil, aynı zamanda egemenliği sağlamak, ELN'yi Venezüella sınırlarının dışına sürmek, muktedir olmak ve güvenliği tesis etmektir" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)