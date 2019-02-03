Kayıt
12:44 03 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Juan Guaido

    Guaido taraftarlarını 12 Şubat'ta sokağa çağırdı

    © REUTERS / Carlos Barria
    Güney Amerika
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (51)
    0 21

    Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, muhalefeti 12 Şubat'ta kutlanan 'Gençlik Günü'nde yeniden büyük gösteriler düzenlemeye çağırdı.

    Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezüella, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve onu tanımayan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu destekleyen binlerce kişinin sokaklara çıktığı bir gün geçirdi.

    Venezüella'da Bolivarcı Devrim'in 20.yıldönümü
    © AFP 2018 / Yuri CORTEZ
    Venezüella'da Bolivarcı devrimin 20. yıldönümü: Hem Guaido hem Maduro destekçileri sokağa döküldü
    Caracas'ta bulunan Yüksek Adalet Mahkemesi yakınındaki Bolivar Bulvarı'nı dolduran Maduro destekçileri gibi Guaido liderliğindeki muhalifler de kentin sokaklarını doldurdu.

    Las Mercedes semtindeki Birinci Bulvarı'nda düzenlenen miting için kentin farklı bölgelerinden gruplar halinde gelen muhalifler, etkinliğin başlamasından önce alanda toplandı.

    Devlet Başkanı Maduro karşıtı pankartlar ve Venezüella bayrakları taşıyan Guaido destekçileri, attıkları sloganlarla 'özgür ve şeffaf seçim' isteklerini yineledi.

    KOLOMBİYA, BREZİLYA VE KARAYİP DENİZİ'NDEN İNSANİ YARDIM

    ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, destekçilerinden her yıl 12 Şubat'ta kutlanan 'Gençlik Günü'nde yeniden sokağa çıkmalarını ve Devlet Başkanı Maduro karşıtı protestolar düzenlemelerini istedi.

    Venezüella ordusu
    © AP Photo / Fernando Llano
    Venezüella Hava Kuvvetleri generali Guaido’ya biat etti
    Hedeflerine ulaşana kadar protesto eylemlerinin süreceğini ifade eden Guaido, 12 Şubat öncesinde de gösteriler düzenleyeceklerini belirtti fakat tarihi ve niteliğine ilişkin bilgi vermedi.

    Ülkeye Kolombiya, Brezilya ve Karayip Denizi'ndeki bir adadan insani yardım getirileceğini belirten Guiado, bunun tarihini bugün duyuracağını açıkladı.

    Guaido, ülkede 250 ila 300 bin insanın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti ve bu kişilere yardım ulaştırılmasının planın ilk adımını oluşturduğunu dile getirdi.

    ORDUYA ELN İLE MÜCADELE ÇAĞRISI

    Los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sostienen un estandarte en las selvas del noroeste de Colombia
    © REUTERS / Federico Rios
    Venezüella ordusuna ELN saldırısı: 3 asker öldü, 10 asker yaralı
    Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, hükümetin varlığını kabul etmediği Kolombiyalı silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) militanlarını ülke topraklarından çıkarması için orduya çağrıda bulundu.

    Konuşmalarında sürekli Venezüella ordusundan Devlet Başkanı Maduro'ya itaat etmemesini isteyen Guaido, bu çağrısını yineledi.

    Guaido, "Askerin Venezüella'nın yeniden inşaasındaki rolü sadece anayasaya uymak değil, aynı zamanda egemenliği sağlamak, ELN'yi Venezüella sınırlarının dışına sürmek, muktedir olmak ve güvenliği tesis etmektir" dedi.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (51)

    İlgili konular:

    İstanbul'da Venezüella ile dayanışma eylemi: 'Direnen Venezüella halkı kazanacak'
    'Küresel güçlerin Venezüella'ya vali atar gibi cumhurbaşkanı ataması, kabul edilemez bir durum'
    ABD'den Venezüella ordusuna darbe çağrısı
    İngiliz basınının Venezüella haberleri, BBC önünde protesto edildi
    Etiketler:
    ELN, Nicolas Maduro, Juan Guaido, Caracas, Karayip, Brezilya, Kolombiya, Venezüella
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları
    2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu
    karikatür
    ABD yargısından tartışmalı karar: Gazeteci Marie Colvin'in kasten hedef alınıp öldürülmesinin sorumlusu Suriye hükümeti
    İnfografik
    Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet