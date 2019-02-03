Guaido taraftarlarını 12 Şubat'ta sokağa çağırdı

Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, muhalefeti 12 Şubat'ta kutlanan 'Gençlik Günü'nde yeniden büyük gösteriler düzenlemeye çağırdı.

Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezüella, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve onu tanımayan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu destekleyen binlerce kişinin sokaklara çıktığı bir gün geçirdi.

© AFP 2018 / Yuri CORTEZ Venezüella'da Bolivarcı devrimin 20. yıldönümü: Hem Guaido hem Maduro destekçileri sokağa döküldü

Caracas'ta bulunan Yüksek Adalet Mahkemesi yakınındaki Bolivar Bulvarı'nı dolduran Maduro destekçileri gibi Guaido liderliğindeki muhalifler de kentin sokaklarını doldurdu.

Las Mercedes semtindeki Birinci Bulvarı'nda düzenlenen miting için kentin farklı bölgelerinden gruplar halinde gelen muhalifler, etkinliğin başlamasından önce alanda toplandı.

Devlet Başkanı Maduro karşıtı pankartlar ve Venezüella bayrakları taşıyan Guaido destekçileri, attıkları sloganlarla 'özgür ve şeffaf seçim' isteklerini yineledi.

KOLOMBİYA, BREZİLYA VE KARAYİP DENİZİ'NDEN İNSANİ YARDIM

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, destekçilerinden her yıl 12 Şubat'ta kutlanan 'Gençlik Günü'nde yeniden sokağa çıkmalarını ve Devlet Başkanı Maduro karşıtı protestolar düzenlemelerini istedi.

© AP Photo / Fernando Llano Venezüella Hava Kuvvetleri generali Guaido’ya biat etti

Hedeflerine ulaşana kadar protesto eylemlerinin süreceğini ifade eden Guaido, 12 Şubat öncesinde de gösteriler düzenleyeceklerini belirtti fakat tarihi ve niteliğine ilişkin bilgi vermedi.

Ülkeye Kolombiya, Brezilya ve Karayip Denizi'ndeki bir adadan insani yardım getirileceğini belirten Guiado, bunun tarihini bugün duyuracağını açıkladı.

Guaido, ülkede 250 ila 300 bin insanın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti ve bu kişilere yardım ulaştırılmasının planın ilk adımını oluşturduğunu dile getirdi.

ORDUYA ELN İLE MÜCADELE ÇAĞRISI

© REUTERS / Federico Rios Venezüella ordusuna ELN saldırısı: 3 asker öldü, 10 asker yaralı

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, hükümetin varlığını kabul etmediği Kolombiyalı silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) militanlarını ülke topraklarından çıkarması için orduya çağrıda bulundu.

Konuşmalarında sürekli Venezüella ordusundan Devlet Başkanı Maduro'ya itaat etmemesini isteyen Guaido, bu çağrısını yineledi.

Guaido, "Askerin Venezüella'nın yeniden inşaasındaki rolü sadece anayasaya uymak değil, aynı zamanda egemenliği sağlamak, ELN'yi Venezüella sınırlarının dışına sürmek, muktedir olmak ve güvenliği tesis etmektir" dedi.