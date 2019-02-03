Venezüella'nın Irak büyükelçisinden Guaido'ya destek

‘Guaido'nun anayasaya uygun olarak cumhuriyetin devlet başkanı taahhütlerini üstlenmeye hakkı ve yükümlülüğü bulunduğunu' söyleyen Ramirez, ayrıca Venezüella Devet Başkanı Nicolas Maduro'nun ‘ve gaspçılar klanının çizgiyi aştığını' kaydetti.
Ramirez, "Bizim yegane yerimiz, halkın, anayasanın ve Ulusal Meclis'in tarafında olmaktır. Sayın Guaido, tarihin, halkın ve anayasanın doğru tarafındasınız" ifadelerini kullandı.
Daha önce Venezüella'nın ABD'deki Savunma Ataşesi Albay Jose Luis Silva, kendisini 'geçici başkan' ilan eden Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu. Venezüella Savunma Bakanlığı ise Silva'nın yaptıklarını ‘vatan hainliği' ve ‘korkaklık eylemi' olarak nitelendirmişti. Ardından General Francisco Esteban Yanez Rodriguez de muhalefet tarafında durduğunu belirtmişti.
VENEZÜELLA'DAKİ OLAYLAR NASIL GELİŞTİ?
Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin, Belarus ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.
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