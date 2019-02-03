Venezüella'nın Irak büyükelçisinden Guaido'ya destek

© AA / Tayfun Salcı İngiliz basınının Venezüella haberleri, BBC önünde protesto edildi

El Nacional portalının haberinde, Venezüella'nın Irak Büyükelçisi Jonathan Velasco Ramirez'in Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdığı ifade edildi.

‘Guaido'nun anayasaya uygun olarak cumhuriyetin devlet başkanı taahhütlerini üstlenmeye hakkı ve yükümlülüğü bulunduğunu' söyleyen Ramirez, ayrıca Venezüella Devet Başkanı Nicolas Maduro'nun ‘ve gaspçılar klanının çizgiyi aştığını' kaydetti.

Ramirez, "Bizim yegane yerimiz, halkın, anayasanın ve Ulusal Meclis'in tarafında olmaktır. Sayın Guaido, tarihin, halkın ve anayasanın doğru tarafındasınız" ifadelerini kullandı.

Daha önce Venezüella'nın ABD'deki Savunma Ataşesi Albay Jose Luis Silva, kendisini 'geçici başkan' ilan eden Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu. Venezüella Savunma Bakanlığı ise Silva'nın yaptıklarını ‘vatan hainliği' ve ‘korkaklık eylemi' olarak nitelendirmişti. Ardından General Francisco Esteban Yanez Rodriguez de muhalefet tarafında durduğunu belirtmişti.

VENEZÜELLA'DAKİ OLAYLAR NASIL GELİŞTİ?

© REUTERS / Jim Young ABD'den Venezüella ordusuna darbe çağrısı

Venezüella'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin, Belarus ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.