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21:05 03 Şubat 2019
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    Venezüella lideri Nicolas Maduro

    Maduro'dan Venezüella'da iç savaş uyarısı: Ülkemizi korumak için kendimizi hazırlıyoruz

    © AFP 2018 / Yuri CORTEZ
    Güney Amerika
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    Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ülkede yaşanan siyasi krizle ilgili uyarı geldi. Maduro, fabrikalarda, üniversitelerde Venezuelalıların savaşa hazırlandığını söyledi.

    Mehmet Barlas
    © Fotoğraf : DHA
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    Avrupalı ülkelerin Venezüella'da seçimlere gidilmesi için verdiği süre dolmak üzereyken, Venezüella lideri Nicolas Maduro'dan üstü kapalı bir iç savaş uyarısı niteliğinde açıklama geldi.

    İspanya'nın La Sexta adlı televizyon kanalına konuşan Maduro, "Herşey kuzeydeki emperyalist Amerika ve Batılı müttefiklerinin delilik ve saldırganlık derecesine bağlı" diye konuştu. Bazı bölümleri İspanyol basınında yayınlanan röportajda Maduro, "Biz sadece ülkemizde yaşıyoruz ve kimsenin iç işlerimize karışmasını istemiyoruz. Ve ülkemizi korumak için kendimizi hazırlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

    Deutsche Welle'de yer alan habere göre Maduro, ülkedeki fabrikalarda, üniversitelerde insanların savaşa hazırlandıklarını da sözlerine ekledi. Röportajı yapan gazeteci Jordi Evole'nin, "Söylediklerinizden korkuyorum, sayın Maduro" demesi üzerine, Venezüella Devlet Başkanı'nın "Gerçekten mi? Beni korkutmuyor" cevabını verdiği aktarıldı.

    AB'NİN VERDİĞİ SÜRE DOLUYOR

    Juan Guaido
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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    AB ülkelerinin seçimlere gidilmesi için kendisine yaptığı çağrı içinse Maduro'nun "Kimsenin ültimatomlarını kabul etmiyoruz" dediği belirtildi. Röportajın tamamının bu akşam yayınlanacağı bildiriliyor.

    Yedi AB ülkesinin seçimlere gidilmesi talebiyle Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tanıdıkları sekiz günlük süre bugün doluyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Belçika taleplerinin yerine getirilmemesi halinde muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamışlardı.

    Maduro dün yaptığı açıklamada 2020 yılının sonunda düzenlenmesi planlanan parlamento seçimlerini öne çekme önerisini kabul ettiğini açıkladı. Ancak, Avrupalı ülkeler devlet başkanlığı seçimlerinin yeniden yapılmasını talep ediyor.

    Etiketler:
    Konuşma, uyarı, iç savaş, La Sexta, Juan Guaido, ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro, Venezüella
    Topluluk kurallarıTartışma
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