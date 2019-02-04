‘Hiçbir imaj kaybı ABD’nin Venezüella’ya doğrudan silahlı saldırıda bulunmasını engelleyemez’

Rus senatör Frants Klintseviç’e göre ABD eğer isterse, imajına gelebilecek zarara rağmen Venezüella’da askeri güç kullanabilecek.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump Venezüella'ya Amerikan askerlerini gönderme olasılığını dışlamadı: Şüphesiz seçeneklerden biri

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin üyesi Frants Klintseviç, Facebook hesabından ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezüella’da Amerikan ordu birliklerini kullanma seçeneğinin masada olduğu yönündeki açıklaması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Klintseviç, “Eğer ABD iktidar konusunun çözümünün çok fazla uzadığı kanısına varırsa hiçbir imaj kaybı, bu ülkenin Venezüella’ya doğrudan silahlı saldırıda bulunmasını engelleyemeyecek. Kaldı ki şimdiki ABD Başkanı Donald Trump dürtüsel davranıyor ve sabırsız, ayrıca daha önce de gördüğümüz üzere belki homurdanan ama yine de her şeyi yutan Avrupa, uzun zamandır ABD’nin dikkatini çekmiyor” ifadelerini kullandı.

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Venezüella’ya asker göndermenin yine de ABD için en son alternatif olduğuna dikkat çeken Klintseviç, Washington’un bu ülkedeki muhalefete mali destek sağladığını ve organizasyon yardımı yaptığını kaydetti, ayrıca Irak’ta da olduğu gibi ‘Venezüella Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey subay kadrosundaki ihanete’ vurgu yapıldığını ifade etti.

ABD’nin silahlı saldırıda bulunması durumunda Caracas’ta uzun süre kalamayacaklarını belirten Klintseviç, “Bu, tarihin onlara er veya geç eksiksiz olarak bedel ödeteceği, işe yaramayan bir zafer olacak” diye konuştu.

Rus senatör, Moskova’nın elindeki tüm imkânları kullanarak Venezüella halkının gelişme yolunu kendi seçme hakkını savunacağına da vurgu yaptı.