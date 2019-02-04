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21:52 04 Şubat 2019
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    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlık sarayı önünde halka hitap etti

    Maduro'dan Trump ve Sanchez'e uyarı: Venezüella'ya müdahale Vietnam Savaşı'na döner, elleriniz sonsuza dek kanla lekelenir

    © REUTERS /
    Güney Amerika
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    4 Şubat Ulusal Onur Günü'nde konuşan ve İspanyol medyasına mülakat veren seçilmiş Maduro, ABD'nin Venezüella'ya olası müdahalesinin Golyat-Davut kapışmasına benzeyeceği, yeni bir Vietnam savaşına dönüşeceği ve Trump ile kuklası Sanchez'in ellerini ebediyen kana bulayacağı uyarısı yaptı.

    Sputnik
    © Sputnik /
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın darbe girişimine destek veren bir dizi ülke Venezüella'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanırken, seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 4 Şubat Ulusal Onur Günü'nde uyarılarda bulundu.

    İMZA KAMPANYASI BAŞLIYOR

    Konuşmasında 6 Şubat'tan itibaren ABD'ye gönderilmek üzere 'barış için askeri müdahaleye karşı' başlıklı bir imza kampanyası başlatacaklarını açıklayan Maduro, herkese açık kampanyanın ülkenin her şehrinde bulunan Bolivar meydanlarında düzenleneceğini duyurdu.

    İtalya bayrağı
    © AFP 2018 / FILIPPO MONTEFORTE
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    İMZALAR BEYAZ SARAY'A POSTALANACAK

    Venezüella'ya yönelik müdahale ve darbe girişimine karşı toplanacak imzaların ABD Başkanlık Sarayı yani Beyaz Saray'a gönderileceğini belirten Maduro, şunları söyledi:

    'ASLA TESLİM ETMEYECEĞİZ'

    "Her zaman onur ve bağımsızlık hedeflerine bağlı olacağıma, tehdit altındaki vatanımızı canım pahasına koruyacağıma ve halkın zaferiyle barışı getireceğime yemin ederim. Vatanımızı asla teslim etmeyeceğiz, asla silahlarımızı ne 'Yankee emperyalizmi' karşısında ne de başka bir küstah tehdit karşısında bırakmayacağız." 

    ESKİ SÖMÜRGECİNİN KULAĞINA KÜPE

    Juan Guaido
    © REUTERS / Carlos Barria
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    Venezüella'ya yönelik şiddetli bir psikolojik savaşın açıldığına dikkat çeken Maduro, Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanıyanlar kervanına katılan eski sömürgeci güç İspanya'ya dabir çift sözü vardı.

    Venezüella'nın solcu lideri, İspanya'nın Sosyalist Partili Başbakanı Pedro Sanchez'e şöyle seslendi:

    'SANCHEZ, TARİH SENİ TRUMP'IN KUKLASI OLARAK HATIRLAR'

    "Bir gün Venezüella'da darbe olursa, ABD askeri müdahalede bulunursa, iki elin ebediyen kanda olacak, daime ellerin kan lekeli kalacak."

    "Tarih, seni, Donald Trump'ın savaş yanlısı ve müdahaleci politikasına hizmet eden bir kukla olarak hatırlayacak."

    Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat
    © AFP 2018 / WANG ZHAO
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    Ayrıca İspanyol gazeteci Jordi Évole'ye röportaj veren Maduro, Trump'ın Venezüella'ya askeri müdahalede bulunması halinde Eski Ahit'teki dev Golyat'a bir sapan ve bir kaç taşla karşı çıkan Davut senaryosunun yaşanacağı uyarısını yaptı.

    Böyle bir durumda Trump'ın da Vietnam Savaşı'nı aratmayacak bir kan gölünün sorumlusu olacağını belirten Venezüella lideri, şöyle konuştu:

    'DAVUT'UN SAPANI BİZİM ELİMİZDE'

    "Dur. Dur, Trump! Tam orada kal! Ellerini kana bulayacak hatalar yapıyorsun ve başkanlığı ellerin kanla lekelenmiş halde terk edeceksin."

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    "Kuzey Amerika İmparatorluğu bize saldırırsa bizim de kendimizi savunmamız gerekir. Venezüella'yı onlara teslim edecek değiliz. Bizim de gizli numaralarımız var, biz de sapan kullanmasını biliriz. Davut'un sapanı biizm elimizde."

    ABD'nin Golyat gibi dev bir tehdit oluşturduğunu kabul ederek "Biz boks eldivenlerimizi giydik, onlarsa balyozlarını indiriyorlar" diyen Maduro, Trump yönetiminin kendisini devirmeyi Venezüella'nın muazzam petrol kaynaklarını ele geçirmek için istediğini dile getirdi. 

    Venezüella lideri, Trump yönetiminin bu emellerine destek veren Avrupa ülkelerini 'imparatorluk devirlerinden, sömürgecilik dönemlerinden kalma dolaplar çevirmekle' eleştirdi.

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