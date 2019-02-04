Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi

Guaido, başkent Caracas'ta düzenlenen ve Twitter'dan canlı olarak yayınlanan basın toplantısında, "Askerler, biz sizi bekliyoruz. Asker, ailene insani yardım imkanını reddedecek misin? Eğer kuşkulanıyorsan, şu anda doğru olanın ne olduğunu ailene sor. O an geldi" diye konuştu.

Guaido ayrıca kendisini geçici devlet başkanı olarak tanıyan Avrupa Birliği ülkelerine tüm Venezüellalılar adına teşekkür etti.

Muhalif lider ayrıca Almanya 6 milyon ve Kanada'nın da 35.5 milyon euro değerinde insani yardımda bulunacağını da sözlerine ekledi.