Lavrov, Venezüella'daki krizin tek çözüm yolunu açıkladı

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacik-Rus Slav Üniversitesi öğrencilerine hitap eden Lavrov, Venezüella'daki krizin ancak hükümetle muhalefeti aynı masa etrafına oturtarak sağlanabileceğini, iktidar değişikliğinin asla olumlu sonuç doğurmayacağını belirtti.

Lavrov, "Önceden olduğu gibi, bu krizden yalnızca hükümet ve muhalefeti masaya oturtarak çıkılabileceğini düşünüyoruz. Aksi takdirde bu, Batı'nın birçok kez gerçekleştirdiği iktidar değişikliği olacak. Ancak şimdiye dek iktidar değişikliğinden fayda gören bir ülke çıkmadı" dedi.