Rosneft: Venezüella'daki projelerimizi düzenli olarak izliyoruz

2018 yılı raporunu yayınlayan Rosneft, Venezüella'daki gelişmeler hakkında izlenen politika hakkında bilgi verdi.

Venezüella'da katılım sağlanan projelerin düzenli olarak izlendiği kaydedilen raporda, "Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA ile ticari ilişkiler, yürürlükteki sözleşmeler temelinde ve uluslararası ve ulusal mevzuattaki hükümlere uygun olarak sürdürülüyor" dendi.

Rosneft, Venezüella'da 3 petrol projesindeki payının defter değerinin 138 milyar ruble (yaklaşık 11 milyar dolar) olarak tahmin edildiğinin altını çizdi.

Rosneft, Venezüella'da 5 ortak yatırım projesi kapsamında petrol üretiyor. Şirket, 2017 yılında 3 milyon ton petrol üretti. Ayrıca Rosneft, 2014 yılından itibaren PDVSA ile bir dizi ön ödemeli petrol ve petrol ürünleri satın alım sözleşmeleri imzaladı.