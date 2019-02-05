Emiliano Sala'nın köpeği Nala da sahibinin eve dönmesini bekliyor

Arjantinli futbolcu Sala'nın da içinde olduğu ve önceki hafta kaybolan uçağın enkazının bulunmasının ardından futbolcunun kız kardeşi Romina, sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Romina, Sala'nın köpeği Nala'nın Arjantinli futbolcuyu beklediği bir görüntü paylaştı ve şu notu düştü: "Nala da seni bekliyor…"
İngiliz medyasında yer alan haberelere göre, Sala, köpeğine çok düşkündü ve imza töreninin ardından Fransa'ya dönme gerekçelerinden biri de Nala'yı görmekti.
Yetkililer daha sonra enkazda henüz kime ait olduğu belirlenemeyen bir ceset bulunduğunu açıklamıştı.
Pilotun ve Arjantinli oyuncunun hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu açıklayan Guernsey adası yetkilileri 24 Ocak'ta arama kurtarma çalışmalarına son vermişti. Bu kararın ardından futbolcuların öncülüğünde yürütülen bağış kampanyası ile 300 bin euro'dan fazla para toplanarak çalışmalar yeniden başlatılmıştı.
Update: AAIB investigation into the loss of light aircraft N264DB https://t.co/nlUR7G0fyZ pic.twitter.com/88z6YjOBgP— AAIB (@aaibgovuk) February 4, 2019
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