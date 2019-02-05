Emiliano Sala'nın köpeği Nala da sahibinin eve dönmesini bekliyor

Arjantinli futbolcu Sala'nın da içinde olduğu ve önceki hafta kaybolan uçağın enkazının bulunmasının ardından futbolcunun kız kardeşi Romina, sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Romina, Sala'nın köpeği Nala'nın Arjantinli futbolcuyu beklediği bir görüntü paylaştı ve şu notu düştü: "Nala da seni bekliyor…"

İngiliz medyasında yer alan haberelere göre, Sala, köpeğine çok düşkündü ve imza töreninin ardından Fransa'ya dönme gerekçelerinden biri de Nala'yı görmekti.

© REUTERS / Stephane Mahe Emiliano Sala'nın düşen uçağının enkazından bir ceset çıktı

Emiliano Sala'yı Nantes'tan Cardiff'e taşıyan özel uçak 21 Ocak'ta kalkıştan kısa bir süre sonra Manş Denizi'nde kaybolmuş, uçağın enkazı deniz dibinde bulunmuştu.

Yetkililer daha sonra enkazda henüz kime ait olduğu belirlenemeyen bir ceset bulunduğunu açıklamıştı.

​Pilotun ve Arjantinli oyuncunun hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu açıklayan Guernsey adası yetkilileri 24 Ocak'ta arama kurtarma çalışmalarına son vermişti. Bu kararın ardından futbolcuların öncülüğünde yürütülen bağış kampanyası ile 300 bin euro'dan fazla para toplanarak çalışmalar yeniden başlatılmıştı.