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18:05 05 Şubat 2019
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    Fransa'da Nantes taraftarları, transfer olduğu Cardiff'e giderken uçağı kaybolan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala için dua etmek üzere toplandı.

    Emiliano Sala'nın köpeği Nala da sahibinin eve dönmesini bekliyor

    © REUTERS / Stephane Mahe
    Güney Amerika
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    Emiliano Sala'nın kız kardeşi Romina, Arjantinli futbolcunun köpeği Nala'nın fotoğraflarını yayınladı. Bu görüntü herkesi duygulandırdı.

    Arjantinli futbolcu Sala'nın da içinde olduğu ve önceki hafta kaybolan uçağın enkazının bulunmasının ardından futbolcunun kız kardeşi Romina, sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı.

    Romina, Sala'nın köpeği Nala'nın Arjantinli futbolcuyu beklediği bir görüntü paylaştı ve şu notu düştü: "Nala da seni bekliyor…"

    İngiliz medyasında yer alan haberelere göre, Sala, köpeğine çok düşkündü ve imza töreninin ardından Fransa'ya dönme gerekçelerinden biri de Nala'yı görmekti.

    Emiliano Sala
    © REUTERS / Stephane Mahe
    Emiliano Sala'nın düşen uçağının enkazından bir ceset çıktı
    Emiliano Sala'yı Nantes'tan Cardiff'e taşıyan özel uçak 21 Ocak'ta kalkıştan kısa bir süre sonra Manş Denizi'nde kaybolmuş, uçağın enkazı deniz dibinde bulunmuştu.

    Yetkililer daha sonra enkazda henüz kime ait olduğu belirlenemeyen bir ceset bulunduğunu açıklamıştı.

    ​Pilotun ve Arjantinli oyuncunun hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu açıklayan Guernsey adası yetkilileri 24 Ocak'ta arama kurtarma çalışmalarına son vermişti. Bu kararın ardından futbolcuların öncülüğünde yürütülen bağış kampanyası ile 300 bin euro'dan fazla para toplanarak çalışmalar yeniden başlatılmıştı.

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    Etiketler:
    Romina Sala, Emiliano Sala, Manş Denizi, Cardiff
    Topluluk kurallarıTartışma
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