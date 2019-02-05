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21:08 05 Şubat 2019
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    Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA

    WSJ: Venezüella'nın petrol ihracatında feci bir düşüş var

    © REUTERS / Marco Bello
    Güney Amerika
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    The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Washington'un Amerikan şirketlerinin Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'dan petrol satın alma koşullarına yönelik yaptırımlarının Venezüella'dan petrol ihracatını fiilen dondurduğunu yazdı.

    WSJ'nin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Amerikan yaptırımlarının etkisi nedeniyle Venezüella'nın dış pazarlara yaptığı petrol ihracatında keskin bir düşüş olduğu, ülkedeki petrol depolarının hızlı bir şekilde dolduğu, üretiminse giderek azaldığı ve tüm bunların petrol pazarında beklenenden daha büyük dalgalanmalara yol açacağı kaydedildi.

    Sergey Lavrov
    © REUTERS / Maxim Shemetov
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    'MUTLAK BİR FELAKET'

    Venezüella Petrol Birliği Başkanı Luis Hernandez, durumla ilgili değerlendirmesinde, "Bu mutlak bir felaket" ifadelerini kullandı. Hernandez, şu anda ellerinde petrolün taşınmasını sağlayacak neredeyse hiçbir imkânın kalmadığını belirtti.

    Habere göre, ABD Maliye Bakanlığı, Amerikan şirketlerine 28 Nisan'a kadar petrol satın alma izni verdi, ancak şirketler, hammadde için ödeyeceği parayı PDVSA'nın ABD'deki emanet hesabına transfer etmesi gerekecek.

    Petrolün tek gerçek gelir kaynağı olduğu Venezüella lideri Nicolas Maduro, ABD'den bağımsız bir ihracat sistemi kurmaya çalışsa da yaptırımlar, ödemelerin gelmesini zorlaştırıyor.

    Guaido
    © AP Photo / Rodrigo Abd
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    PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIYAN ONLARCA TANKER MEKSİKA KÖRFEZİ'NDE BEKLİYOR

    Kükürt oranı yüksek olan Venezüella petrolü işlenirken hafif petrolle seyreltilmesi gerekiyor, ancak bununla ilgili de zorluklar ortaya çıktı. Rus petrol şirketi Lukoil, İspanyol Repsol ve Amerikan Chevron ile bağlantılı petrol ürünlü tankerler, Caracas'ın ödeme sorunlarından ötürü durduruldu ya da başka yerlere gönderildi. Uydu fotoğraflarından Meksika Körfezi'nde biriken petrol ve petrol ürünleri taşıyan onlarca tanker görülüyor ve bu durum, ihracatın kısıtlandığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

    Geçen haftaysa Venezüellalı yetkililer, gelirlerin muhalefet lideri Juan Guaido'nun eline geçeceği kaygısıyla Chevron ve PDVSA şirketlerinin birlikte işlettiği yataktan ABD'ye petrol sevkiyatını durdurdu.

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © REUTERS / Leah Millis
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    ŞU ANKİ GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 1 MİLYON VARİLİ DAHİ GEÇMİYOR

    Venezüella yakın bir zamana kadar ABD'ye her gün yaklaşık 500 bin varil petrol ihraç ederken, son yıllarda ülkedeki petrol üretimi günde 1.4 milyon varile düştü ve bugün hala düşmeye devam ediyor. WSJ'ye konuşan kaynaklar, ülkedeki petrol üretiminin geçen aralık ayına göre yüzde 10'dan fazla düşerek şu anda günde 1 milyon varili dahi geçemediğini ifade etti.

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    Etiketler:
    petrol, PDVSA, ABD, Venezüella
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