Maduro: ABD müdahalesine çok sert tepki veririz

Russia Today (RT) İspanyolca'ya konuşan Maduro, 90 yaşında emekli olup torunları ve torunlarının çocuklarıyla vakit geçirmek istediğini söyleyerek, Bolton'un sözlerinin Beyaz Saray'ın ‘dünyanın bütün halklarına karşı' beslediği saygısızlığı gösterdiğini kaydetti.
Donald Trump'ın Venezüella'ya asker gönderme olasılığını dışlamadığı sözleri sorulan Maduro, ABD müdahalesine çok sert tepki vereceklerini belirterek "Müdahale olması halinde, ABD, askeri ve insani bakımdan telafi edilemez kayıplar yaşayacak" dedi.
Ayrıca, Caracas, Trump'ın açıklamasını şert bir şekilde kınayarak, ‘uluslararası hukuka ve BM tüzüğüne aykırı' olarak nitelendirdi.
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