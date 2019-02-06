Maduro: ABD müdahalesine çok sert tepki veririz

Daha önce Bolton, Twitter'den 56 yaşındaki Venezüella Devlet Başkanı'na bir an önce istifa edip ülkenin uzağındaki bir plajda ‘emekliliğin tadını çıkarmasını' tavsiye etmişti.

Russia Today (RT) İspanyolca'ya konuşan Maduro, 90 yaşında emekli olup torunları ve torunlarının çocuklarıyla vakit geçirmek istediğini söyleyerek, Bolton'un sözlerinin Beyaz Saray'ın ‘dünyanın bütün halklarına karşı' beslediği saygısızlığı gösterdiğini kaydetti.

Donald Trump'ın Venezüella'ya asker gönderme olasılığını dışlamadığı sözleri sorulan Maduro, ABD müdahalesine çok sert tepki vereceklerini belirterek "Müdahale olması halinde, ABD, askeri ve insani bakımdan telafi edilemez kayıplar yaşayacak" dedi.

Ayrıca, Caracas, Trump'ın açıklamasını şert bir şekilde kınayarak, ‘uluslararası hukuka ve BM tüzüğüne aykırı' olarak nitelendirdi.