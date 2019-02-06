Venezüella'nın Rusya Büyükelçisi: Askeri müdahale tehdidi sürüyor ancak ordu Maduro'nun yanında

© AP Photo / Rodrigo Abd Lima Grubu, Venezüella ordusunu Guaido'ya desteğe çağırdı

Moskova'da düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında konuşan Tortos, "Fiili askeri müdahale tehdidi altındayız. Bu çok ciddi bir durum. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ya da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıklama yaptıklarında, sadece bizi korkutmak istediklerini söylüyorlar. Ne olacağını kimse bilemez. Suriye, Libya, Irak ve Libya'da neler yaptıklarını görüyoruz" dedi.

Venezüella ordusunun anayasaya bağlılığını koruduğunu kaydeden Tortos, "Askeri komutanlık, hükümetimizi ve devlet başkanımızı koruduklarını açıkladı" diye ekledi.

'ABD VEYA KANADA'NIN YARDIMINA İHTİYACIMIZ YOK'

Tortos, iç sorunların çözümü için ABD veya Kanada'nın yardımına ihtiyaç duymadıklarını ve Venezüella'nın sorunlarını kendi çözebileceğini de vurguladı.

Tortos, "Çok sayıda ülkenin Venezüella'nın iç sorunları kendisinin çözmesinden yana olmasını önemsiyoruz. ABD, Kanada veya başka ülkelerin sorunlarımızı çözmesine ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.