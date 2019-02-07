Brezilya'da dekoltesiyle gündem olan kadın vekil: Büyük memeliyim ve siyaset yapıyorum, artık alışın

Brezilya'da uzun vadeli yumuşak darbe sonucu askeri diktatörlük meraklısı aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun başkanlık koltuğuna oturmasından beri siyasetin gidişatı büyük soru işareti.
Siyasetçilerin icraatlarından çok imajlarının gündem oluşturduğu böyle bir ortamda, ister istemez gözler Ana Paula da Silva'ya ya da memleketinde hitap ettikleri gibi Paulinha'ya çevrildi.
‘I’ve always had big breasts’: Lawmaker’s plunging neckline stirs Brazilian parliament (PHOTOS) https://t.co/lYGgw9WNmS pic.twitter.com/r62LIfjGCF— RT (@RT_com) 7 Şubat 2019
Bir kentte iki dönem belediye başkanlığını yaptıktan sonra ekimde Santa Catarina eyaleti meclisine seçilen Paulinha, ocakta milletvekili yemini ettiğinden beri parlak renkli, göğüs dekolteli giysileriyle meclise geliyor.
Dekolteden taşanların görüntüleri sosyal medyada yayılır yayılmaz sıkı takip konusu haline gelen Paulinha, hem övgülerin hem de yergilerin hedefi.
Ancak burada kalmadı. Sosyal medya hesaplarına binlerce kadın düşmanı yorum bırakıldı.
Paulinha'ya 'fahişelerin vekili' demeye getirenler olduğu gibi 'tecavüz' göndermesi yapanlar da çıktı.
Pazartesi günü sabrı taşan kadın vekil, tüm saldırgan ve hakaretengiz yorumların kopyalarının avukatları tarafından alındığını, en kötü niyetli yorumları yapanları dava edeceğini açıkladı.
"Kadınların memeleri vardır ve benim de büyük memelerim var ve de hep böyleydim. Milletvekili seçilince başka bir kadın haline gelmedim."
"Mesaj verilmiştir. Kadınlar siyasetin içinde ve toplum da buna alışmak zorunda" diye rest çeken Paulinha, "Meclisin tartışması gereken çok daha önemli konular var" diye noktayı koydu.
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