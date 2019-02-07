Peskov: Kremlin'in Maduro'ya ilişkin tutumunda değişiklik yok

Bloomberg'in Rusya'nın Maduro'yu desteklemeye devam etmenin gerekliliği konusunda şüpheye düştüğü haberini yorumlayan Peskov, "Hayır, Kremlin'in tutumu hiç değişmedi" dedi. Bloomberg, Kremlin'e yakın iki kaynağa dayandırdığı haberinde Moskova yönetiminin Maduro'nun iktidarı elinde tutma imkanı ve Maduro'yu desteklemeye devam etmenin gerekliliği konusunda şüpheye düştüğü iddia edilmişti.

'MADURO'NUN TAHLİYESİ GÜNDEMDE DEĞİL'

© AFP 2018 / Alexander Nemenov Peskov: Rusya'nın Venezüella'daki tek partneri Maduro ve hükümeti

Peskov, Maduro'nun Venezüella'dan tahliyesinin Kremlin'in gündeminde olmadığını belirtti. Diğer ülkelerin Maduro'ya dokunulmazlık garantisi verilerek ülkeden tahliye edilmesi yönündeki çağrılarının sorulması üzerine Peskov, bu konunun hiçbir şekilde gündemlerine gelmediğini ifade etti.

'VENEZÜELLA KRİZİNİ ABD'YLE KONUŞMUYORUZ'

Diğer taraftan Peskov, Rusya ve ABD'nin Venezüella'daki krizin çözümü konusunda görüş alışverişi yapmadığını, Moskova'nın bu konuyu Uruguay da dahil hiçbir ülkeyle ele almadığını vurguladı.