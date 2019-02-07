Venezüella'da ABD müdahalesine karşı imza kampanyası başlatıldı

İMZALARIN BEYAZ SARAY'A GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR
Kampanya kapsamında toplanan imzaların daha sonra Beyaz Saray'a gönderilmesi bekleniyor.
Maduro destekçileri dün sabah saatlerinde Caracas'taki Dışişleri Bakanlığı binasının hemen yanında ve Ulusal Meclis'in karşısında bulunan Bolivar Meydanı'nda toplandı.
Libertador Bolivar Belediye Başkanı Erika Farias, gösteri sırasında gazetecilere, Venezüella'nın bir askeri çatışmaya karşı olduğunu vurgulayarak, "İmparatorluğa (ABD) etkili bir mesaj göndermek üzere imza toplamaya başlıyoruz" dedi.
Aynı zamanda erken devlet başkanlığı seçimi düzenleme olanaklarını araştırmakla görevli bir komisyonun başında bulunan Vivas şunları söyledi: "Venezüella halkı, ABD'nin vatanımıza yönelttiği tehditleri reddediyor. Bugün burada, imza kampanyası sürecini başlatmak için toplandık."
HİÇBİR SEÇİME GİRMEYEN GUAIDO KENDİSİNİ BAŞKAN İLAN ETMİŞTİ
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, geçtiğimiz ay, Maduro'nun 2018'de başkan seçilmesini gayrimeşru ilan ederek kendisini Venezüella'nın geçici devlet başkanı ilan etmişti. Muhalif lider, ABD ve müttefiki bazı ülkeler tarafından tanınmıştı. Ancak diğer ülkelerle birlikte Rusya ve Çin, ülkenin meşru başkanı olarak Maduro'ya desteklerini sunmuşlar ve Venezüella'nın iç işlerine müdahale etmekten kaçınılması ilkesine saygı gösterilmesini istemişlerdi.
Pazartesi günü de, AB'nin Maduro'ya verdiği ‘sekiz gün içinde yeni başkanlık seçimleri düzenlenmesi' yönündeki ültimatomun süresinin sona ermesi üzerine bir dizi AB ülkesi Guaido'yu ülkenin devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıklamıştı.
İTALYA, AB'NİN GUAIDO'YU TANIMA KARARINI VETO ETTİ
AB ülkelerinin, Guaido'yu başkan tanıdıklarını ortak bir açıklamayla duyurmaları bekleniyordu; ancak Brüksel'deki diplomatik bir kaynağa göre İtalya bu girişimi veto etti.
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