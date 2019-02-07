Kayıt
20:57 07 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Venezüella'da Bolivarcı Devrim'in 20.yıldönümü

    Venezüella'da ABD müdahalesine karşı imza kampanyası başlatıldı

    © AFP 2018 / Yuri CORTEZ
    Güney Amerika
    URL'yi kısaltın
    0 13

    Siyasi krizle çalkalanan Venezüella’nın başkenti Caracas’ta olası bir ABD müdahalesine karşı imza kampanyası başlatıldığı belirtildi.

    Venezüella lideri Nicolas Maduro
    © REUTERS /
    Maduro: ABD müdahalesine çok sert tepki veririz
    ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü, Venezüella'daki siyasi gerilimi çözmeyi hedefleyen bir askeri müdahalenin de seçenekler arasında olduğunu söylemişti. Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, Washington'un Venezüella'nın petrol zenginliklerini ele geçirmeye çalıştığını dile getirmişti. Maduro, pazartesi günü yapılan bir askeri geçit töreni sırasında da, ‘her meydanda, askeri birliklerde, her okulda ve her fabrikada' ABD müdahalesine karşı imza kampanyası başlatılacağını duyurmuştu.

    İMZALARIN BEYAZ SARAY'A GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR

    Kampanya kapsamında toplanan imzaların daha sonra Beyaz Saray'a gönderilmesi bekleniyor.

    Maduro destekçileri dün sabah saatlerinde Caracas'taki Dışişleri Bakanlığı binasının hemen yanında ve Ulusal Meclis'in karşısında bulunan Bolivar Meydanı'nda toplandı.

    Libertador Bolivar Belediye Başkanı Erika Farias, gösteri sırasında gazetecilere, Venezüella'nın bir askeri çatışmaya karşı olduğunu vurgulayarak, "İmparatorluğa (ABD) etkili bir mesaj göndermek üzere imza toplamaya başlıyoruz" dedi.

    Guaido
    © AP Photo / Rodrigo Abd
    Lima Grubu, Venezüella ordusunu Guaido'ya desteğe çağırdı
    Venezüella'da iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti'nin lideri Dario Vivas da imza toplayanlar arasındaydı.

    Aynı zamanda erken devlet başkanlığı seçimi düzenleme olanaklarını araştırmakla görevli bir komisyonun başında bulunan Vivas şunları söyledi: "Venezüella halkı, ABD'nin vatanımıza yönelttiği tehditleri reddediyor. Bugün burada, imza kampanyası sürecini başlatmak için toplandık."

    HİÇBİR SEÇİME GİRMEYEN GUAIDO KENDİSİNİ BAŞKAN İLAN ETMİŞTİ

    Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, geçtiğimiz ay, Maduro'nun 2018'de başkan seçilmesini gayrimeşru ilan ederek kendisini Venezüella'nın geçici devlet başkanı ilan etmişti. Muhalif lider, ABD ve müttefiki bazı ülkeler tarafından tanınmıştı. Ancak diğer ülkelerle birlikte Rusya ve Çin, ülkenin meşru başkanı olarak Maduro'ya desteklerini sunmuşlar ve Venezüella'nın iç işlerine müdahale etmekten kaçınılması ilkesine saygı gösterilmesini istemişlerdi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © Sputnik / Aleksey Nikolskyi
    ABD'den Venezüella ordusuna Juan Guaido'yu tanıma karşılığında yaptırım muafiyeti teklifi
    Maduro'yu Venezüella'nın resmi devlet başkanı olarak tanıyan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

    Pazartesi günü de, AB'nin Maduro'ya verdiği ‘sekiz gün içinde yeni başkanlık seçimleri düzenlenmesi' yönündeki ültimatomun süresinin sona ermesi üzerine bir dizi AB ülkesi Guaido'yu ülkenin devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıklamıştı.

    İTALYA, AB'NİN GUAIDO'YU TANIMA KARARINI VETO ETTİ

    AB ülkelerinin, Guaido'yu başkan tanıdıklarını ortak bir açıklamayla duyurmaları bekleniyordu; ancak Brüksel'deki diplomatik bir kaynağa göre İtalya bu girişimi veto etti.

    Etiketler:
    Dario Vivas, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya, ABD, Venezüella
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Irak'ta sabah namazı sonrası egzersiz
    Irak'ta sabah namazı sonrası egzersiz: Sağlıklı bir bedenimiz olmalı ki sağlıklı bir şekilde ibadet edebilelim
    Karikatür
    ‘DSG, gençlerin Suriye ordusunda görev yapmasına izin vermiyor’
    İnfografik
    2018 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet