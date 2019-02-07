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20:56 07 Şubat 2019
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    Luiz Inacio Lula da Silva

    Lula 'hapiste çürüsün' diye 12 yıl 11 aya daha mahkum edildi

    © REUTERS / Leonardo Benassatto
    Güney Amerika
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    Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da solun lideri Lula'ya verilen tartışmalı hapis cezaları toplamda 25 yılı buldu. Ceza onanırsa 73 yaşındaki eski başkan 4 yıl yerine 8 yıl hapiste tutulabilecek.

    © Sputnik .
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    Latin Amerika'da solun lider ülkesi Venezüella'nın ABD'nin darbe girişimiyle cebelleştiği dönemde en büyük ülke Brezilya'nın başına gelenler yeniden anlam kazanıyor.

    Son olarak Brezilya solunun lideri Lula'nın önceki 12 yıllık hapis cezasına yeni yolsuzluk suçlamalarından 12 yıl 11 ay daha eklendiği açıklaması geldi.

    Tüm suçlamaları kesin dille reddeden 73 yaşındaki Lula, siyasi bir komployla karşı karşıya olduğunu belirtti. Avukatları cezaya itiraz edeceklerini açıkladı.

    Brezilya'da tartışmalı yolsuzluk suçlamalarından solcu Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in azledilmesi, onun selefi ve mentörü Luiz Inacio Lula da Silva'nın hapse atılması süreci, Lula'nın seçimlerde yarışamaması yüzünden ABD'nin başmüttefiki, askeri diktatörlük hayranı, aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun devlet başkanı seçilmesiyle sonuçlanmıştı.

    Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Bolsonaro
    © AFP 2018 / EVARISTO SA
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    Latin Amerikan solunun daha uzlaşmacı ismi olmakla birlikte Brezilya'da yoksullukla mücadeleye karşı kazandığı başarılarla anılan Lula, 2003-2010 yılları arasında devlet başkanlığı yapmıştı. Hala anketlerde ülkenin en popüler siyasetçisi gözüküyor.

    BBC Türkçe'nin haberine göre daha önce deniz kıyısındaki bir binanın restorasyonuyla ilgili iddialardan mahkum edilmiş Lula, bu kez 'Oto Yıkama' denilen büyük yolsuzluk skandalına karışmış inşaat şirketine restorasyon yaptırmaktan suçlu bulundu.

    Eski devlet başkanını yargılayan federal mahkemenin yargıcı Gabriela Hardt, OAS adlı inşaat şirketinin Lula'nın sık sık ziyaret ettiği bir çiftlik evinde kapsamlı dekorasyon çalışmaları yaptığını söyledi.

    Jair Bolsonaro
    © REUTERS / Adriano Machado
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    Savunma avukatları, çiftliğin Lula'ya değil arkadaşı Fernando Bittar'a ait olduğunu anlattı.

    'Oto Yıkama' soruşturmasının başındaki yargıç Hardt ise Lula'nın çiftliği sahibinden daha fazla kullandığını ve dekorasyon için talimatı verenin de o olduğunu savundu. 

    Dekorasyonun maliyeti ise sadece 270 bin dolar olarak açıklandı. Yargıç bunun için verdiği 12 yıl 11 aylık hapis kararını "Cumhuriyetin başı olarak herkese örnek olması beklenen sanık, konumundan yararlanarak haketmediği bir çıkar sağlamıştır" diye gerekçelendirdi.

    Brezilya eski Devlet Başkanı Lula da Silva
    © REUTERS / Nacho Doce
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    Hardt'tan önce soruşturmayı yürüten yargıç Sergio Moro, geçen yıl göreve seçilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hükümetinde adalet bakanlığına getirilince bu görevinden istifa etmişti.

    Lula'nın kurucusu olduğu İşçi Partisi'nin lideri Gleisi Hoffman, son hükmü "Lula'ya yönelik komplo sürüyor" diye değerlendirdi.

    Brezilya infaz sistemine göre hükümlüler cezalarının minimum üçte birini çektikten sonra serbest bırakılabiliyor. Dolayısıyla yeni ceza onaylanırsa 73 yaşındaki eski başkan 4 yıl yerine asgari 8 yıl hapiste kalacak.

    Ana Paula da Silva (Paulinha)
    © Fotoğraf : Facebook
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    Brezilya'da yolsuzluktan tutuklanan ilk ve hapis yatan tek eski devlet başkanı konumundaki Lula'nın geçen hafta erkek kardeşinin cenazesine yetişmesine de izin verilmedi.

    Ocakta Brezilya Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Bolsonaro, ekim ayında yaptığı bir konuşmada Lula'nın hapiste çürümesini umduğunu söylemişti.

    Eski bir sendika lideri olan ve askeri diktatörlük döneminde hapse atılan Lula, Ekim 2011'de gırtlak kanseri teşhisi üzerine tedavi de gördü.

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