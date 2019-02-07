Lula 'hapiste çürüsün' diye 12 yıl 11 aya daha mahkum edildi

Son olarak Brezilya solunun lideri Lula'nın önceki 12 yıllık hapis cezasına yeni yolsuzluk suçlamalarından 12 yıl 11 ay daha eklendiği açıklaması geldi.
Tüm suçlamaları kesin dille reddeden 73 yaşındaki Lula, siyasi bir komployla karşı karşıya olduğunu belirtti. Avukatları cezaya itiraz edeceklerini açıkladı.
Brezilya'da tartışmalı yolsuzluk suçlamalarından solcu Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in azledilmesi, onun selefi ve mentörü Luiz Inacio Lula da Silva'nın hapse atılması süreci, Lula'nın seçimlerde yarışamaması yüzünden ABD'nin başmüttefiki, askeri diktatörlük hayranı, aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun devlet başkanı seçilmesiyle sonuçlanmıştı.
Latin Amerikan solunun daha uzlaşmacı ismi olmakla birlikte Brezilya'da yoksullukla mücadeleye karşı kazandığı başarılarla anılan Lula, 2003-2010 yılları arasında devlet başkanlığı yapmıştı. Hala anketlerde ülkenin en popüler siyasetçisi gözüküyor.
BBC Türkçe'nin haberine göre daha önce deniz kıyısındaki bir binanın restorasyonuyla ilgili iddialardan mahkum edilmiş Lula, bu kez 'Oto Yıkama' denilen büyük yolsuzluk skandalına karışmış inşaat şirketine restorasyon yaptırmaktan suçlu bulundu.
Eski devlet başkanını yargılayan federal mahkemenin yargıcı Gabriela Hardt, OAS adlı inşaat şirketinin Lula'nın sık sık ziyaret ettiği bir çiftlik evinde kapsamlı dekorasyon çalışmaları yaptığını söyledi.
'Oto Yıkama' soruşturmasının başındaki yargıç Hardt ise Lula'nın çiftliği sahibinden daha fazla kullandığını ve dekorasyon için talimatı verenin de o olduğunu savundu.
Dekorasyonun maliyeti ise sadece 270 bin dolar olarak açıklandı. Yargıç bunun için verdiği 12 yıl 11 aylık hapis kararını "Cumhuriyetin başı olarak herkese örnek olması beklenen sanık, konumundan yararlanarak haketmediği bir çıkar sağlamıştır" diye gerekçelendirdi.
Hardt'tan önce soruşturmayı yürüten yargıç Sergio Moro, geçen yıl göreve seçilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hükümetinde adalet bakanlığına getirilince bu görevinden istifa etmişti.
Lula'nın kurucusu olduğu İşçi Partisi'nin lideri Gleisi Hoffman, son hükmü "Lula'ya yönelik komplo sürüyor" diye değerlendirdi.
Brezilya infaz sistemine göre hükümlüler cezalarının minimum üçte birini çektikten sonra serbest bırakılabiliyor. Dolayısıyla yeni ceza onaylanırsa 73 yaşındaki eski başkan 4 yıl yerine asgari 8 yıl hapiste kalacak.
Ocakta Brezilya Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Bolsonaro, ekim ayında yaptığı bir konuşmada Lula'nın hapiste çürümesini umduğunu söylemişti.
Eski bir sendika lideri olan ve askeri diktatörlük döneminde hapse atılan Lula, Ekim 2011'de gırtlak kanseri teşhisi üzerine tedavi de gördü.
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