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04:34 08 Şubat 2019
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    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro

    Maduro: Venezüella'da devlet başkanlığının gaspedilmesi, Irak'taki kitle imha silahları kadar yalan

    © REUTERS /
    Güney Amerika
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (63)
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    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki muhaliflerle arasındaki siyasi krizi çözmek için Meksika ve Uruguay tarafından başlatılan diyalog girişimlerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından baltalanmak istendiğini söyledi.

    Venezüella lideri Nicolas Maduro
    © AFP 2018 / Yuri CORTEZ
    Maduro: Trump, Venezüella'yı saplantı haline getirdi
    Venezüella'da ABD ve bölge ülkelerinin askeri ve siyasi müdahaleciliği karşısında düzenlenen "Hands Off Venezuela" (Venezüella'dan ellerini çek) imza kampanyasına ülkenin tüm kentlerindeki Bolivar meydanlarında katılım devam ediyor. Başkent Caracas'ın tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'nda başlatılan imza kampanyasına Devlet Başkanı Maduro, eşi Cilia Flores ile katıldı.

    'DARBE GİRİŞİMİ BAŞARIYA ULAŞAMADI'

    Maduro burada yaptığı konuşmada, "Barış için, Venezüella'nın kutsal egemenliği ve Venezüella'nın kendi kaderini belirleme hakkını savunmak için imzaladım. Venezüella'ya saygı gösterin" dedi. Venezüella'nın geleceğini belirleyecek günlerden geçtiklerini vurgulayan Maduro, ülkesinde denenen darbe girişiminin başarıya ulaşamadığını belirtti.

    'TRUMP, İYİ NİYETLİ DİYALOG GİRİŞİMLERİNİ BALTALAMAK İSTİYOR'

    ABD yönetiminin Venezüella'yı "demokrasi ve özgürlük" adına hedef aldığını dile getiren Maduro, şunları söyledi: "Bu hiç de öyle değil. Venezüella’da devlet başkanlığının gasbedilmesi, Irak'taki kitle imha silahları kadar yalan. Belki bizim ideolojimiz ya da bakış açımız sizin hoşuna gitmiyor olabilir ama biz varız ve milyonlarcayız. Bu sözleri milyonlarca Venezüellalının imzasıyla birlikte ABD halkına yöneltiyorum. ABD Başkanı Donald Trump, Uruguay ve Meksika tarafından Venezüella'da barışçıl bir çözüm bulunması için başlatılan iyi niyetli diyalog girişimlerini baltalamak istiyor."

    Muhalefete de seslenen Maduro, Venezüella'nın iyiliği için müzakere etmek gerektiğini, bunu reddetmenin "güç kullanmayı bir metod olarak görmek" anlamına geldiğini vurguladı.

    'VENEZÜELLA'DA İNSANİ KRİZ YOK'

    Venezüella'da Bolivarcı Devrim'in 20.yıldönümü
    © AFP 2018 / Yuri CORTEZ
    Venezüella'da ABD müdahalesine karşı imza kampanyası başlatıldı
    Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD başta olmak üzere uluslararası bir koalisyon oluşturulduğunu, bu ülkelerin Venezuela’nın petrol ve diğer zenginliklerinde gözü olduğunu söyledi. Bu koalisyonun, bir işgal için "Venezuela’da insani kriz" olduğu yönünde yanlış bilgiler verdiğine dikkati çeken Maduro, "Venezuela'da bir insani kriz yok." dedi.

    Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

    Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

    ​ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (63)

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    Etiketler:
    Hands Off Venezuela, Donald Trump, Nicolas Maduro, ABD, Venezüella
    Topluluk kurallarıTartışma
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