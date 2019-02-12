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01:07 14 Şubat 2019
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    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro

    BBC'ye konuşan Maduro: Batı medyasının ortak bir sorunu var, iletilen bir yalanı olgu sayıyorsunuz

    © REUTERS /
    Güney Amerika
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (73)
    1128

    Venezüella Devlet Başkanı Maduro, "Batı medyasının ortak bir sorunu var. İletilen bir yalanı olgu sayıyorsunuz. Venezüella ile ilgili göç kampanyası abartılmıştır. Venezüella göç alan bir ülkedir. Bunu göstermiyor ve yaymıyorsunuz. Venezüella'da ülkelerindeki savaştan, insan hakları ihlallerinden, sefaletten kaçan 5.8 milyon Kolombiyalı var" dedi.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © AA / Lokman İlhan
    Maduro: ABD gözlerini Venezüella halkının zenginliklerine dikmiş durumda
    İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalarda bulunan Maduro, Trump'ın Beyaz Saray ekibini, ırkçı örgüt Ku Klux Klan'a benzeterek, "Bu, ABD imparatorluğunun, Beyaz Sarayı yöneten aşırı sağın, Venezüella'yı ele geçirmek için verdiği siyasi bir savaş. Venezüella'yı ele geçirmek için savaş çığırtkanlığı yapıyorlar." diye konuştu. 'Beyaz Saray'daki bu aşırıcı grubun güçlü dünya kamuoyu tarafından yenilgiye uğratılacağını umduğunu' kaydeden Maduro, sadece kendi çıkarını düşünen ABD'nin Venezüella'dan 'nefret ettiğini' söyledi.

    'KİMSEDEN DİLENMEYE MUHTAÇ DEĞİLİZ'

    ABD'nin, Kolombiya'da beklettiği insani yardımın ülkeye girmesine niçin izin vermediği sorulan Maduro, ülkesinin, halkının ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip olduğu ve kimseden dilenmeye muhtaç olmadığı yanıtını verdi. Venezüella'nın, başta ABD ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelerdeki milyarlarca dolarlık varlığının dondurulduğunu belirten Maduro, ABD'nin bu yolla ülkeye 'askeri bir müdahaleye zemin oluşturacak insani kriz yaratmaya niyetlendiğini' ifade etti.

    'BİZDE AŞIRI YOKSULLUK YÜZDE 4.4 DÜZEYİNDE, TOPLUMSAL EŞİTLİK İNDEKSLERİNİN EN ÜST DÜZEYLERİNDEYİZ'

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © REUTERS /
    Maduro: Venezüella'da devlet başkanlığının gaspedilmesi, Irak'taki kitle imha silahları kadar yalan
    Uluslararası medyanın Venezüella ile ilgili var olmayan bir hikaye uydurduğunu anlatan Maduro, "Bizde aşırı yoksulluk yüzde 4.4 düzeyinde. Bu tabii ki aşmamız gereken bir sorun hala ama biz yüzde 25'ten bu düzeye geldik. Bugün Venezüella, uluslararası örgütlerce toplumsal eşitlik indekslerinin en üst düzeylerine sahip olarak tanınıyor. Sorunlarımız var mı? Evet. Ama Venezüella açlık çeken bir ülke değil" diye konuştu.

    'VENEZÜELLA SAVAŞTAN, İNSAN HAKLARINDAN, SEFALETTEN KAÇAN GÖÇMENLERİ ALAN BİR ÜLKE'

    Venezüella'nın 3 milyon göç verdiği yönündeki haberlerle ilgili soru üzerine de Maduro, şunları kaydetti: "Siz Batı medyasının ortak bir sorunu var. İletilen bir yalanı olgu sayıyorsunuz. Venezüella ile ilgili bu göç kampanyası abartılmıştır. Venezüella göç alan bir ülkedir. Bunu göstermiyor ve yaymıyorsunuz. Venezüella'da ülkelerindeki savaştan, insan hakları ihlallerinden, sefaletten kaçan 5.8 milyon Kolombiyalı var. Burada 300 binden fazla İtalyan, 300 binden fazla Portekizli, 300 binden fazla İspanyol var. Bir milyondan fazla Arap, 300 binden fazla Ekvadorlu ve 300 binden fazla Perulu var."

    Venezüella ordusu
    © AP Photo / Fernando Llano
    Maduro, Venezüella tarihinin en büyük askeri tatbikatını başlattı
    Venezüella'nın kendisine karşı açılan ekonomik savaştan dolayı bir miktar göç verdiği belirten Maduro, bunun iddia edildiği gibi 3 milyon değil, 800 bin kadar olduğunu, bir kısmının da gittikleri yerlerde karşılaştıkları ırkçılık ve ayrımcılık yüzünden ülkeye geri döndüğünü söyledi.

    Venezüella'nın, maruz kaldığı ekonomik yaptırımlara rağmen halen göç aldığını belirten Maduro, sadece geçen yıl 120 bin Kolombiyalının ülkeye geldiğini söyledi.

    'VENEZÜELLA, IRAK VEYA LİBYA DEĞİL'

    Batı medyasının da ülkesine karşı yazılan 'senaryo'da rolü olduğunu belirten Maduro, BBC ve CNN gibi kuruluşların, Venezüella ile ilgili yalanları sorgulamadan yaydığını kaydetti.

    Venezüella lideri Nicolas Maduro
    © REUTERS /
    Maduro: ABD müdahalesine çok sert tepki veririz
    "Venezüella, Batı için, ABD için niye bu kadar ilginç? Patates veya maydanoz üretseydik, jeopolitik haritada yerimiz bile olmazdı" ifadesini kullanan Maduro, şu değerlendirmelerde bulundu: "Çünkü Venezüella petrol üretiyor, dünyanın en büyük petrol rezervine sahip, dünyanın en büyük 4. gaz rezervine sahip, şimdi belgeliyoruz ki dünyanın en büyük altın rezervine sahip. Venezüella önemli. OPEC'in lideri, ona başkanlık ediyor. Bu nedenle Venezüella'ya her türlü saldırı yapılıyor. Irak'a, Libya'ya yaptıkları gibi. Ama Venezüella Irak veya Libya değil. Bütün bunlara karşı koyacağız."

    VENEZÜELLA'DA DARBE GİRİŞİMİ

    Venezüella'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in başkanı olan Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

    Venezüella’da devlet başkanı Nicolas Maduro’ya karşı düzenlenen gösteriler
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    Venezüellalı emekli albay, Maduro'ya darbe hazırlığı yapıldığını itiraf etti
    Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (73)

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    Etiketler:
    Ku Klux Klan (KKK), BBC, Donald Trump, Nicolas Maduro, ABD, Venezüella
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