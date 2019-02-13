Venezüella: ABD ileri giderse Trump'ın elleri kana bulaşır

Arreaza, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD'yi Venezüella'da ''darbe girişiminde bulunmakla'' suçladı.

ABD'nin ülkesindeki petrol, altın ve minerallerin peşinde olduğunu savunan Arreaza, ''Venezüella'nın petrolünü istiyorlar'' ifadesini kullandı.

'SİZİ ÖLDÜREN BİR DÜŞMAN HÜKÜMET, SİZE YARDIM ETMEK İSTİYOR'

Venezüella'nın ABD'nin gönderdiği insani yardımlara izin vermemesine ilişkin de Arreaza, ''Sizi güç kullanımı ve ambargoyla tehdit eden bir hükümet var ve diğer ülkelerden de size karşı ambargo uygulamasını istiyor. Dürüst olalım, gerçekten yardım mı yapmak istiyor? Sizi öldüren düşman bir hükümet size yardım yapmak istiyor. Biraz tutarlı olalım'' değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısı yapan Arreaza, Venezüella'da insani kriz olmadığını savundu.

'VENEZÜELLA'DA İNSANİ KRİZ YOK, AMBARGO UYGULANAN BİR EKONOMİ VAR'

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins 'İnsani yardım' için tarih veren Guaido, askerlere çağrı yaptı

Arreaza, ''Venezuela'da insani kriz yok, ambargo uygulanan bir ekonomi var'' dedi.

'MUHALEFETİN BİZİMLE KONUŞMASINI BEKLİYORUZ'

Muhalefet ile oturup konuşmaya hazır olduklarını da belirten Arreaza, ''Nerede hangi formatta isterlerse oturup konuşmaya hazırız, 15 dakika, 15 saat, 15 gün. Biz hazırız. Muhalefetin oturup bizimle konuşmasını bekliyoruz'' diye konuştu.

ABD yaptırımları nedeniyle Venezüella halkının yeterince zorluk çektiğini anlatan Arreaza, ''ABD, daha fazla ileri giderse, Trump'ın elleri kana bulaşacak. Venezüella'da durum daha da kötüye gidecek, Vietnam'da yaşananlar Venezüella'da da olacak…Trump'ın çılgınlığını sadece Amerikan halkı durdurabilir'' ifadelerini kullandı.