Maduro: Venezüella'da barış ve aşk istiyoruz

Venezüella'da iktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) gençlik örgütlenmesi Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek için yürüdü. Maduro ise, "Venezüella'da barış ve aşk istiyoruz. Savaş tamtamları çalmasın, askeri müdahale tehditleri dinsin" dedi.