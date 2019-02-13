Venezüella’nın Rusya Büyükelçisi: ABD, Guaido’yu 10 yıl önce görevlendirdi

Venezüella'nın Rusya Büyükelçisi Tortosa, ABD’nin kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu daha 10 yıl önce tarafına çektiğini ve bu kişinin Washington’un kuklası olduğunu belirtti.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Guaido 'yabancı askeri müdahale' sorusuna olumsuz cevap vermedi

Venezüella'nın Rusya Büyükelçisi Carlos Raphael Faria Tortosa, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Guaido'yu daha 10 yıl önce taraf değiştiren Washington'un kuklası olmakla suçladı.

Tortosa, "Daha önce hiç kimsenin bilmediği milletvekili Guaido, elimizdeki bilgiye göre (ABD tarafından) 10 yıl önce görevlendirildi. Belki de biliyorsunuz, onu eğitim için Sırbistan'a gönderdiler. Her şey bununla başlamış oldu" diye konuştu.

Venezüellalı diplomat, "Onun hazır olduğu zaman geldi, hazır olduğu söyleniyor fakat (ABD'nin verdiği) bu görev için kesinlikle hazır değil. O sadece bir kukla, ABD'nin arkasında durup konuşması için orada bulunuyor" ifadelerini kullandı.

VENEZÜELLA KRİZİ

Venezüella'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.