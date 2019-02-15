BM’de Venezüella’nın iç işlerine müdahaleyle mücadele grubu kuruldu: 50 ülke destekçi

© AFP 2018 / WANG ZHAO Venezüella: Her türlü saldırıya karşılık veririz

Arreaza, bugünkü basın brifinginde, "Bugün, uluslararası hukuk ilkelerine uyulması konusunda tedirginliğe sahip BM üyesi ülkelerin önemli bir grup kurduğunu duyuruyoruz. Ortak çıkarları paylaşıyor ve ortak ilkeleri savunuyoruz. Bu ilkelerin ihlal edildiğini ve böylelikle halklarımızın barış ve bağımsızlık hakkının, kalkınma ve insan haklarının tam yerine getirilmesi hakkının, yaşama hakkının tehditle karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Filisin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, yaklaşık 50 ülkenin bu gruba dahil olduğunu belirtti. Mansur, "Venezüella'ya destek veren ülke sayısı yaklaşık 50" dedi.

Brifinge Rusya ve Venezüella dışında 14 ülkenin temsilcisi daha katıldı.

Mansur, Venezüella'ya destek veren birçok ülkenin temsilcisinin brifinge gelemediğini anlattı.