Rusya ile Türkiye, Venezüella'ya tıbbi malzeme ve ilaç gönderdi

Venezüella Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, Rusya, Türkiye, Küba, Çin ve Filistin ile bir dizi uluslararası kuruluşun gönderdiği tıbbi malzeme ve ilaçların ulaştığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Alvarado, "Ablukaya rağmen Venezüella hükümeti, Küba, Çin, Rusya, Filistin ve Türkiye ile yaptığı anlaşma ve BM, Pan Amerikan Sağlık Örgütü, UNICEF, BM Nüfus Fonu ile yürüttüğü işbirliği sayesinde diğerlerinin yanı sıra halkın sağlık ihtiyaçlarına yanıt veriyor" diye yazdı.

Toplam 933 ton insani yardım taşıyan 64 konteynerin La Guaira Limanı'na ulaştığını belirten Bakan Alvarado, 25 milyon euro değerindeki malzemelerin, ABD'nin muhalefet üzerinden ülkeye sokmaya çalıştığı 'insani yardım' miktarından fazla olduğunun altını çizdi.

A pesar del bloqueo, el Gobierno Bolivariano a través de los convenios con Cuba, China, Rusia, Palestina, Turquía y la cooperación de organismos multilaterales de @ONU_es, @opsoms, @UNICEF, @UNFPA, entre otros, está dando respuesta a las necesidades de salud de la población. pic.twitter.com/VdTjGMxBTu — Carlos Humberto Alvarado González (@AlvaradoC_MPPS) February 13, 2019Alvarado, sene başından bu yana 99 konteynerde toplam 28 milyon euro değerinde insani yardım aldıklarını da kaydetti.

Venezüella'ya gönderilen tıbbi malzemeler arasında tıbbi tanı ve tedavide kullanılan malzemeler ile aşı, antibiyotik, ağrı kesiciler ve vitaminler de bulunuyor.

Venezüella Devlet Başkanı Yardımcısı Rodriguez, ABD'nin bağış adı altında Venezüellalıları zehirleyeceğini iddia ederek "Bu insani yardımla biyolojik silahlarını insanlarımız üzerinde kullanmak istediklerini söyleyebilirim" demişti.