‘ABD, Venezüella muhalefetine Maduro ile müzakereyi yasakladı’

© REUTERS / Fausto Torrealba Maduro: Venezüella'daki darbe girişimi çöktü

Russia 24 Kanalında yayınlanan ‘Senat' programına katılan Venezüella Büyükelçisi şu ifadeleri kullandı:

"Meksika ve Uruguay hükümetlerinin taraflara ‘hadi oturalım' girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu taraflar meşru hükümet ve muhalefettir. Buna ilk el kaldıran başkan Maduro oldu ve ‘tamam ben geliyorum' dedi. Defalarca söylediği ve yaptığı gibi: Müzakere ve diyaloğa devam etmek istedi".

Ancak Venezüella muhalefetinin henüz bu teklife yanıt vermediğini belirten Faria Tortosa, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

" Çünkü ABD onlara emir veriyor: Hiç bir müzakereye gitmek yok. Onlar müzakerelerde tüm problemlerimizi çözebileceğimizi biliyor. Trump, Bolton, Pompeo her bir ağızdan müzakerelere gitmeyin diye bağırıyorlar".

Venezüella'da parlamento başkanı olan muhalif siyasetçi Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti. ABD ve müttefiki bir dizi ülke de Guaido'nun başkanlığını tanımış ve seçilmesini 'kanunsuz' saydıkları Maduro'yu, 'muhalefete karşı şiddet uygulamaması için' uyarmıştı.

ABD'nin tehditlerine rağmen Rusya, Çin ve Türkiye'nin de aralarında olduğu bir dizi başka ülke ise Maduro'yu Venezüella'nın meşru başkanı olarak tanımaya devam ediyorlar.