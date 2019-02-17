Venezüella'da Guaido'dan 23 Şubat çağrısı

Şu ana kadar söz konusu malzemelerin dağıtımı için 600 bin gönüllünün kaydolduğunu belirten Guaido, bu sayıyı 1 milyona ulaştırmayı amaçladıklarını vurguladı.
ORDUDAN YARDIM, HALKTAN EYLEM İSTEDİ
23 Şubat'ta ülkeye sokmayı deneyecekleri yardımların girişine izin vermesi için Venezüella ordusu Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerine (FANB) çağrısını yineleyen Guiado, askerlerden "halkın yanında" pozisyon almalarını istedi.
Guiado, "23 Şubat'ta ülkenin her yerinden harekete geçecek topluluklara eşlik ve yardım ediyor olacağız. Organize olmalı ve harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.
CUCUTA'YA ABD ASKERİ KARGO UÇAĞI İNDİ
Öte yandan, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Venezüella muhalefetine destek için yolladığı "insani yardım" malzemelerinin bir kısmı daha Kolombiya kenti Cucuta'ya ulaştı.
Malzemeler, Cucuta'ya, Florida'nın Homestead hava üssünden kalkan ABD Hava Kuvvetlerine ait C-17 kargo uçağı ile getirildi.
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