Venezüella'da Guaido'dan 23 Şubat çağrısı

Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Venezüella'ya ABD'nin yolladığı "insani yardımı" sokmayı deneyecekleri 23 Şubat günü tüm ülkede eylem çağrısı yaptı.

© AFP 2018 / MARTIN GOLDHAHN / DPA ABD, Venezüella'ya askeri uçaklarla 250 tonluk 'insani yardım' taşıyacak

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımayan başta ABD olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido, Kolombiya ve Brezilya'da toplanan "insani yardımların" ülkeye girişine dair sosyal paylaşım hesabından açıklamalarda bulundu.

Şu ana kadar söz konusu malzemelerin dağıtımı için 600 bin gönüllünün kaydolduğunu belirten Guaido, bu sayıyı 1 milyona ulaştırmayı amaçladıklarını vurguladı.

ORDUDAN YARDIM, HALKTAN EYLEM İSTEDİ

23 Şubat'ta ülkeye sokmayı deneyecekleri yardımların girişine izin vermesi için Venezüella ordusu Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerine (FANB) çağrısını yineleyen Guiado, askerlerden "halkın yanında" pozisyon almalarını istedi.

Guiado, "23 Şubat'ta ülkenin her yerinden harekete geçecek topluluklara eşlik ve yardım ediyor olacağız. Organize olmalı ve harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

CUCUTA'YA ABD ASKERİ KARGO UÇAĞI İNDİ

Öte yandan, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Venezüella muhalefetine destek için yolladığı "insani yardım" malzemelerinin bir kısmı daha Kolombiya kenti Cucuta'ya ulaştı.

Malzemeler, Cucuta'ya, Florida'nın Homestead hava üssünden kalkan ABD Hava Kuvvetlerine ait C-17 kargo uçağı ile getirildi.