Haiti'de göstericiler ABD bayrağı yaktı, Rusya'dan yardım istedi

Karayip ülkesi Haiti'de halkın ABD karşıtı sloganlar atarak Moskova, Pekin ve Caracas'tan yardım istediği belirtildi. Göstericilerin Devlet Başkanı Jovenel Moise'yi ve eski lider Michel Joseph Martelly'yi 'Washington'un kuklaları' ilan etti ve 'Amerikalılar defolun, yaşasın Putin' sloganları atarak ABD bayrağı yaktığı bildirildi.

Kanada merkezli Le Journal de Montreal gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye karşı başlayan protesto gösterilerinde neredeyse 2 haftadır sokaklarda olan halk, ABD karşıtı sloganlar atarak ülkedeki krizin çözümü konusunda Moskova, Pekin ve Caracas'tan yardım istedi.

© REUTERS / Andres Martinez Casares Haiti'de yakıta zam planını protestolar, başbakanın istifasını getirdi

Göstericilerin Bronson adındaki liderlerinden biri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD ile ilişkileri nihai olarak kopardığımızı açıklamak istiyoruz, bu kadar Amerikan işgali yeter, artık bu şekilde yapamıyoruz" diye konuştu.

Yerel basında yer alan haberlere göre başkent Port-au-Prince'te toplanan göstericiler, Devlet Başkanı Jovenel Moise'yi ve eski lider Michel Joseph Martelly'yi ‘Washington'un kuklaları' ilan etti ve 'Amerikalılar defolun, yaşasın Putin' sloganları atarak Amerikan bayrağını yaktı.

Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

EN AZ 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ciddi bir ekonomik ve siyasi krizin ortasında bulunan ülkenin pek çok şehrinde geçtiğimiz hafta başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'e karşı başlayan protestolarda şimdiye kadar çeşitli kaynaklara göre en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde devam eden gösterilere rağmen Devlet Başkanı Jovenel Moise görevini bırakma niyetinde olmadığını duyurdu.