Venezüella için ‘insani yardım' taşıyan ABD Hava Kuvvetleri uçakları Kolombiya'da

Guaido, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Venezüella için insani yardım gelmeye devam ediyor! ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 3 uçağın, içinde insani yardımla geldiğini teyit etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.
¡Llega más y más ayuda humanitaria para Venezuela!— Juan Guaidó (@jguaido) 17 Şubat 2019
Nos complace confirmar la llegada de tres aviones de la Fuerza Aérea americana con ayuda humanitaria.
¡Seguimos avanzando! El #23F estaremos listos para la #AvalanchaHumanitaria y avanzaremos hacia el cese de la usurpación. https://t.co/kP9SmS3Qci
Üç uçağın en az 25 milyon Venezüellalı için insani yardım getirdiğini vurgulayan Guaido, "Tüm destek için teşekkür ederiz" diye ekledi.
Ülkede yaklaşık 250-300 bin kişinin açlık yüzünden ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia eden Venezüella muhalefeti, sınıra ulaştırılan insani yardım için derhal koridorların açılmasını talep ediyor. Yardımı kabul etmeyi katiyen reddeden Venezüella yönetimi, bunun ‘sahte şov' olduğunu adlandırıyor. Caracas, dost ülkelerden ve Birleşmiş Milletler dahil uluslararası insani örgütlerden yardım aldıklarını duyurdu.
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