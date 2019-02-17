Venezüella için ‘insani yardım' taşıyan ABD Hava Kuvvetleri uçakları Kolombiya'da

Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 25 milyon Venezüellalıya insani yardım malzemelerini taşıyan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 3 uçağın Kolombiya'nın sınır şehri Cucuta'ya ulaştığını belirtti.

Guaido, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Venezüella için insani yardım gelmeye devam ediyor! ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 3 uçağın, içinde insani yardımla geldiğini teyit etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

¡Llega más y más ayuda humanitaria para Venezuela!



Nos complace confirmar la llegada de tres aviones de la Fuerza Aérea americana con ayuda humanitaria.



¡Seguimos avanzando! El #23F estaremos listos para la #AvalanchaHumanitaria y avanzaremos hacia el cese de la usurpación. https://t.co/kP9SmS3Qci — Juan Guaidó (@jguaido) 17 Şubat 2019

​Üç uçağın en az 25 milyon Venezüellalı için insani yardım getirdiğini vurgulayan Guaido, "Tüm destek için teşekkür ederiz" diye ekledi.

© AA / Lokman İlhan Venezüella'da Guaido'dan 23 Şubat çağrısı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Venezüella sınırına insani yardımın ulaştırılmasına lojistik destek vereceklerini açıklamıştı. Bu açıklamayı değerlendiren Venezüella, Rusya ve bazı diğer ülkelerin yönetimleri, bu destek adı altında darbe hazırlığı yapıldığı şüphesini dile getirmişti. ABD idaresi, bu eleştirilere yanıt olarak önce askeri ve politik hiçbir amaçları olmadığını bildirmiş, ama sonra ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella için tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etmişti.

Ülkede yaklaşık 250-300 bin kişinin açlık yüzünden ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia eden Venezüella muhalefeti, sınıra ulaştırılan insani yardım için derhal koridorların açılmasını talep ediyor. Yardımı kabul etmeyi katiyen reddeden Venezüella yönetimi, bunun ‘sahte şov' olduğunu adlandırıyor. Caracas, dost ülkelerden ve Birleşmiş Milletler dahil uluslararası insani örgütlerden yardım aldıklarını duyurdu.