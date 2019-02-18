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13:02 18 Şubat 2019
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    Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın cenazesi

    Kuzenden iddia: Sala ölmedi, öldürüldü

    © AP Photo / Natacha Pisarenko
    Güney Amerika
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    Bindiği uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitiren Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın kuzeni Martin Gatti, olayın kaza olmadığını savundu. Gatti, "Bana göre Emiliano öldürüldü" dedi.

    Emiliano Sala
    © AFP 2018 / Glyn Kirk
    Uçak enkazındaki ceset Emiliano Sala'a ait
    Sala'nın cenaze töreninin ardından yerel bir televizyon kanalına konuşan Martin Gatti, ''Bu çok kişisel bir bakış açısı ama bana göre Sala öldürüldü. Bunu mahkemenin araştırması gerekiyor. En baştan sonuna kadar her şey araştırılmalı. Uçak düştü ve iki kişi hayatını kaybetti denilerek bu olay kapatılamaz'' dedi.

    Kazayla ilgili en başından beri ‘tutarsızlıklar' gördüğünü söyleyen Gatti, "Emiliano'nun uçağa zorla bindirildiğini düşünüyorum. Uçak iyi durumda değil, pilot uçuşa hazır değil ve yalnız. Üstelik gece yola çıkılıyor. Peki Sala'nın temsilcileri neredeydi? Tekrar ediyorum, Sala'nın temsilcileri neredeydi?" diye sordu.

    Nantes'tan İngiliz takımı Cardiff City'ye transfer olan Sala, yeni takımına katılması için kendisine ayarlanan özel uçağın Manş Denizi'ne düşmesiyle birlikte yaşamını yitirmişti.

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    Etiketler:
    transfer, futbolcu, uçak, Cardiff City, Nantes, Martin Gatti, Emiliano Sala, Manş Denizi, Arjantin
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