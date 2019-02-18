Kuzenden iddia: Sala ölmedi, öldürüldü

© AFP 2018 / Glyn Kirk Uçak enkazındaki ceset Emiliano Sala'a ait

Sala'nın cenaze töreninin ardından yerel bir televizyon kanalına konuşan Martin Gatti, ''Bu çok kişisel bir bakış açısı ama bana göre Sala öldürüldü. Bunu mahkemenin araştırması gerekiyor. En baştan sonuna kadar her şey araştırılmalı. Uçak düştü ve iki kişi hayatını kaybetti denilerek bu olay kapatılamaz'' dedi.

Kazayla ilgili en başından beri ‘tutarsızlıklar' gördüğünü söyleyen Gatti, "Emiliano'nun uçağa zorla bindirildiğini düşünüyorum. Uçak iyi durumda değil, pilot uçuşa hazır değil ve yalnız. Üstelik gece yola çıkılıyor. Peki Sala'nın temsilcileri neredeydi? Tekrar ediyorum, Sala'nın temsilcileri neredeydi?" diye sordu.

Nantes'tan İngiliz takımı Cardiff City'ye transfer olan Sala, yeni takımına katılması için kendisine ayarlanan özel uçağın Manş Denizi'ne düşmesiyle birlikte yaşamını yitirmişti.