Avrupalı parlamenterler: Venezüella'dan kovuluyoruz

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Venezüella'dan kovulduklarını açıklarken, bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı ise parlamenterlerin komplo planladıklarını duyurdu.

AP üyesi İspanyol Esteban Gonzalez Pons, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Pasaportlarımızı aldılar, Venezüella'dan kovuluyoruz. Bize kötü davranıyorlar ve yaptıkları tek açıklama, (Venezüella Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'nun burada olmamızı istemediği yönünde" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin bir değerlendirme de Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'dan geldi. Arreaza, "Resmi diplomatik kanallardan, komplo kurmak amacıyla ülkemizi ziyaret etmek isteyen bir grup Avrupalı milletvekili olduğu bilgisini aldık, bu kişilere provokasyonlardan kaçınılmaları önerildi" açıklamasında bulundu.

© AFP 2018 / WANG ZHAO Venezüella: Her türlü saldırıya karşılık veririz

Arreaza, Venezüella yönetiminin ülkedeki barış ve istikrarın bozulmasına izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

Daha önce Avrupa'nın sağ partilerinin temsilcilerinden oluşan AP üyesi 6 kişilik bir grubun, Venezuela'da Juan Guaido ile görüşmek üzere gittikleri Venezuela'ya alınmadığı belirtilmişti.

4 Şubat'ta 19 Avrupa ülkesi, kendisini ‘geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı. Ortak bildiriye önce İspanya, Portekiz, Almanya, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Fransa, Macaristan, Avusturya, Finlandiya, Belçika, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya, İsveç ve Hırvatistan imza atmış, ardından bu ülkelere Makedonya ve Romanya katılmıştı.