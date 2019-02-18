Avrupalı parlamenterler: Venezüella'dan kovuluyoruz

Konuya ilişkin bir değerlendirme de Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'dan geldi. Arreaza, "Resmi diplomatik kanallardan, komplo kurmak amacıyla ülkemizi ziyaret etmek isteyen bir grup Avrupalı milletvekili olduğu bilgisini aldık, bu kişilere provokasyonlardan kaçınılmaları önerildi" açıklamasında bulundu.
Daha önce Avrupa'nın sağ partilerinin temsilcilerinden oluşan AP üyesi 6 kişilik bir grubun, Venezuela'da Juan Guaido ile görüşmek üzere gittikleri Venezuela'ya alınmadığı belirtilmişti.
4 Şubat'ta 19 Avrupa ülkesi, kendisini ‘geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı. Ortak bildiriye önce İspanya, Portekiz, Almanya, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Fransa, Macaristan, Avusturya, Finlandiya, Belçika, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya, İsveç ve Hırvatistan imza atmış, ardından bu ülkelere Makedonya ve Romanya katılmıştı.
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